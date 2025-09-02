Bari, dopo le risse a Bari il sindaco Leccese: “Serve intervento straordinario del Governo sulla sicurezza”

Il sindaco di Bari, Vito Leccese, chiede un intervento straordinario dello Stato sulla sicurezza dopo le risse tra migranti nelle piazze della città.

L’appello del sindaco

Il tema sicurezza torna al centro del dibattito a Bari dopo le recenti risse scoppiate tra gruppi di migranti in alcune piazze cittadine. A intervenire è stato il sindaco Vito Leccese, che in un post pubblicato su Facebook ha lanciato un appello al Governo: «Faccio appello al Governo affinché si possa lavorare insieme, affrontando le questioni come un’unica squadra. Non serve farci le guerre politiche sulla pelle dei cittadini. Esiste un problema e non lo abbiamo mai nascosto. Non ci siamo tirati indietro ma chiediamo che lo Stato intervenga in maniera straordinaria».

Con queste parole, il primo cittadino ha ribadito che la questione è nota e che il Comune non ha intenzione di sottrarsi alle proprie responsabilità, ma allo stesso tempo ha ricordato che l’ordine pubblico non rientra nelle competenze dirette dell’amministrazione comunale.

Sicurezza nelle piazze e richiesta di rinforzi

«Quello che sta succedendo in alcune piazze della città – ha proseguito Leccese – è ben noto alle Forze dell’Ordine e al Comune. Stiamo lavorando insieme, con determinazione, per affrontare la situazione. Il Comune è pronto a fare la sua parte e lo sta facendo, ma è giusto ricordare ancora una volta che l’ordine pubblico non è gestito dal sindaco ma è competenza del ministero dell’Interno».

Le parole arrivano in un momento delicato, in cui diversi quartieri di Bari stanno vivendo un aumento di episodi legati allo spaccio e al consumo di droga, con piazze che di sera diventano luoghi di degrado e tensioni.

Il sindaco ha ricordato come il tema fosse già stato affrontato in passato: «Il 16 luglio scorso, insieme ad altri sindaci metropolitani abbiamo incontrato il ministro Matteo Piantedosi per chiedere più agenti delle forze dell’ordine e più strumenti per presidiare le piazze e restituire vivibilità a questi luoghi che sono sempre più piazze di spaccio e di consumo di droga».

Il nodo della sicurezza in città

La richiesta di un intervento straordinario del Governo mette in evidenza una questione che a Bari si trascina da tempo: la difficoltà di garantire sicurezza nelle zone più sensibili della città. Le risse tra migranti, registrate negli ultimi giorni, hanno alimentato ulteriormente la percezione di insicurezza da parte dei cittadini, che chiedono controlli più serrati e una presenza più visibile delle forze dell’ordine.

Il Comune ha intensificato la collaborazione con le autorità competenti, ma senza un rafforzamento degli organici e senza misure straordinarie appare difficile riportare la piena vivibilità nelle piazze segnalate come più problematiche. L’appello del sindaco Leccese punta dunque a sollecitare una risposta concreta da parte del Viminale, in attesa che arrivi un segnale forte da Roma.