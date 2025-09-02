Esordio di Nuzzi con “Dentro la Notizia”: agli ascolti di Barbara d’Urso non arriva nemmeno lui

La prima puntata di Gianluigi Nuzzi su Canale 5 parte al 18,2% di share. Meglio di Myrta Merlino un anno fa, ma sotto i numeri di Barbara D’Urso.

Il debutto su Canale 5

È iniziata ieri, lunedì 1 settembre, la nuova avventura televisiva di Gianluigi Nuzzi con “Dentro la Notizia”, il programma che ha sostituito “Pomeriggio 5” su Canale 5. Una scelta editoriale che ha puntato sulla cronaca e l’attualità, lasciando quasi del tutto da parte gossip e intrattenimento. Colori rinnovati, grafica in blu e rosso che ha ricordato a molti “La Vita in Diretta” di Alberto Matano, e una narrazione sobria per il nuovo pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset.

La curiosità principale riguardava i numeri: come sarebbe stato accolto il debutto di Nuzzi rispetto agli esordi di Myrta Merlino e Barbara D’Urso? I dati Auditel hanno dato le prime risposte.

I dati Auditel della prima puntata

Il debutto di “Dentro la Notizia” è stato seguito da 1.277.000 spettatori con il 18,2% di share nella prima parte. Nella seconda parte i numeri sono scesi a 1.220.000 spettatori con il 16% di share, mentre i saluti finali (dieci minuti di programma) hanno totalizzato 1.210.000 spettatori pari al 14%.

Un risultato non trascurabile, soprattutto se confrontato con quello ottenuto lo scorso anno da Myrta Merlino nella sua prima puntata del 2 settembre 2024: allora “Pomeriggio 5” registrò 1.098.000 spettatori con il 14,94% di share nella prima parte e 969.000 spettatori con il 12,44% nella seconda. Numeri inferiori a quelli raggiunti ieri da Nuzzi, segno di un esordio incoraggiante.

Il paragone con Barbara D’Urso, invece, resta più complicato. La conduttrice, nel debutto della sua ultima edizione del 5 settembre 2022, portò a casa 1.397.000 spettatori con il 18,71% nella presentazione, e 1.318.000 spettatori con il 17% nella parte centrale del programma. Dati leggermente superiori rispetto a quelli registrati ieri dal nuovo format.

La sfida con Rai Uno

Il vero banco di prova per Gianluigi Nuzzi arriverà nei prossimi giorni, quando tornerà su Rai Uno “La Vita in Diretta” condotta da Alberto Matano, tradizionale competitor del pomeriggio televisivo. Per ora, Canale 5 ha ottenuto un risultato in linea con le aspettative: superiore a quello di Merlino, ma ancora lontano dai fasti dell’era D’Urso.

Sarà il pubblico a decretare se l’approccio giornalistico e meno spettacolare di “Dentro la Notizia” riuscirà a fidelizzare gli spettatori nel corso della stagione, in un pomeriggio che resta uno dei più competitivi del panorama televisivo italiano.