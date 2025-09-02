Ostia, nello scontrino c’è la ricarica del cellulare a pagamento: esplode la polemic

Una bagnante mostra lo scontrino: 1 euro per 42 minuti di ricarica. Lo stabilimento di Ostia aveva parlato di 50 centesimi per mezz’ora.

Il dettaglio che accende la miccia

Il foglio fiscale parla chiaro: alla voce “Charge” compare 1 euro per una semplice ricarica del cellulare. L’episodio avviene a Ostia, dove una cliente racconta di aver lasciato lo smartphone collegato per 42 minuti. Prima, aveva ricevuto un’indicazione di prezzo precisa: «Il personaggio ha detto che per 30 minuti erano 50 centesimi». Alla cassa, però, la cifra raddoppia. La donna ricostruisce così la richiesta al chiosco dello stabilimento: «Ho chiesto allo stabilimento, dove vado da circa 1 mesetto, di ricaricare il telefono, perché completamente scarico». Quando vede lo scontrino, aggiunge una frase che sintetizza la sua amarezza: «Con questo abbiamo toccato il fondo». Il caso rimbalza sui social e, in poche ore, fa il giro dei gruppi locali di Ostia, riaccendendo il nervo scoperto dei “costi extra” sotto l’ombrellone.

La dinamica e lo scontrino

Secondo il racconto, la sequenza è lineare: richiesta di ricarica, informazione del prezzo per mezz’ora, attesa un po’ più lunga del previsto, pagamento alla cassa. In mano, uno scontrino con la dicitura “Charge” e l’importo di 1 euro. Nulla di nascosto, almeno sul piano fiscale: il documento c’è. Ma è proprio quella trasparenza a scatenare il dibattito, perché mette nero su bianco una pratica che molti giudicano eccessiva. La bagnante sottolinea il tempo di collegamento — 42 minuti — a fronte di una tariffa esposta verbalmente per 30. La percezione di “scollamento” tra informazione iniziale e costo finale diventa il cuore della contestazione. A Ostia, dove i listini di lettini e ombrelloni sono già sotto osservazione, il dettaglio della ricarica pagata crea un effetto simbolico: non è la cifra in sé, ma l’idea che qualunque servizio possa trasformarsi in voce di spesa. In questa cornice, la parola “Charge” sullo scontrino assume il ruolo di prova materiale, citata e fotografata, che alimenta condivisioni e commenti.

Reazioni e dibattito

La discussione online si polarizza. C’è chi si indigna senza mezzi termini: «Che vergogna, avrebbe fatto più bella figura a dire no», scrive un utente, mentre un altro liquida i gestori con un lapidario «Pezzenti». Non mancano però gli interventi a difesa dell’esercente: «Signora, noi la corrente la paghiamo». E ancora: «E oltre tutto abbiamo anche la responsabilità di controllare il suo telefono. Su quello scontrino paghiamo regolare tassa». In mezzo, una posizione nostalgica di chi rimpiange un’idea di cortesia: «Una volta si chiamava servizio e gentilezza verso i clienti, oggi non esistono più imprenditori, ma solo acchiappasoldi». La scintilla di Ostia richiama alla memoria altri casi recenti che hanno acceso l’estate italiana. A Cervia, ad esempio, l’attenzione si era concentrata su una scelta drastica: “Bambini non ammessi al lido”, con la motivazione «I nostri clienti cercano serenità», immediatamente controreplicata da chi ricordava che «La spiaggia è di tutti». Diversi episodi, stesso fil rouge: regole, listini e servizi innescano polemiche quando sfiorano le consuetudini. Nel caso di Ostia, resta un documento fiscale con la voce “Charge” e una frase della cliente che sintetizza il malumore: «Con questo abbiamo toccato il fondo».