Emilio Fede è gravissimo, la famiglia è accorsa al suo capezzale

Il giornalista 94enne, storico volto della televisione italiana, è ricoverato in condizioni critiche nella Residenza San Felice di Segrate. La famiglia gli è accanto.

Il peggioramento improvviso

Ore di forte preoccupazione per Emilio Fede, 94 anni, uno dei volti più noti del giornalismo televisivo italiano. Le sue condizioni di salute si sono aggravate nelle ultime ore. L’ex direttore di Tg1, Studio Aperto e Tg4 si trova ricoverato presso la Residenza San Felice di Segrate, in provincia di Milano, struttura che lo ospita da diversi mesi. La situazione clinica viene descritta come critica e la famiglia ha raggiunto la rsa per stargli accanto. Non risultano al momento trasferimenti verso ospedali, incluso il San Raffaele, distante pochi chilometri dalla residenza, noto per aver accolto figure pubbliche come Silvio Berlusconi, deceduto lì il 12 giugno 2023.

La carriera televisiva

Nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 24 giugno 1931, Emilio Fede ha legato il suo nome ad alcune delle pagine più importanti dell’informazione televisiva. Iniziò la carriera in Rai, fino a diventare direttore del Tg1 negli anni Ottanta. Nel 1991 fu tra i fondatori di Studio Aperto, testata giornalistica di Italia 1, mentre dal 1992 al 2012 fu al timone del Tg4, che guidò per vent’anni diventandone il simbolo. La sua cifra stilistica, caratterizzata da toni diretti e riconoscibili, lo rese un volto familiare al grande pubblico, tanto da diventare parte della storia del piccolo schermo.

L’uomo dietro il giornalista

Accanto ai successi professionali, Emilio Fede ha vissuto anche momenti controversi. Il suo nome è stato più volte citato in procedimenti giudiziari, tra cui il noto caso Ruby-bis. Nonostante ciò, resta indiscutibile il suo ruolo nell’evoluzione dell’informazione televisiva italiana, avendo attraversato decenni di cambiamenti mediatici e politici. In queste ore di difficoltà, l’attenzione è tutta sulle sue condizioni di salute. La famiglia resta accanto al giornalista nella struttura di Segrate, seguendo con apprensione gli sviluppi del quadro clinico.