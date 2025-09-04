Calenda furioso: “La sinistra spaventa gli italiani con decisioni folli”

Il leader di Azione attacca Fratoianni, Bonelli e la giunta di Bologna: “Case requisite e pipe per il crack, ma siete deficienti!”.

L’affondo contro la sinistra

Un duro attacco arriva da Carlo Calenda negli studi de L’Aria Che Tira su La7. Il leader di Azione non ha risparmiato critiche agli esponenti della sinistra, accusandoli di lanciare proposte che allontanano gli elettori. “Le forze di opposizione dicono delle cose di una enormità… Quando Fratoianni e Bonelli dicono: prendo le case sfitte e le requisisco, la gente si spaventa. Quando hai casi anche stupidi come l’assessore di Bologna che dice: distribuisco le pipe per il crack… Ma siete deficienti!”, ha dichiarato con tono polemico. Il riferimento è alla recente decisione della giunta guidata dal sindaco Matteo Lepore di distribuire strumenti per il consumo di crack, una misura che ha sollevato aspre discussioni.

Il tema sicurezza

Calenda ha poi puntato l’attenzione su un altro punto cruciale: la sicurezza nelle città. “Possibile che l’unica cosa che riesca a fare la sinistra per opporsi alla destra è spaventare le persone?”, ha incalzato, sottolineando come la percezione di insicurezza legata alla microcriminalità sia sempre più diffusa. L’ex ministro ha accusato il governo di non contenere adeguatamente il fenomeno, ma ha contestato anche l’opposizione: “Possibile che noi non possiamo pronunciare la parola sicurezza perché è una parola di destra?”. Un’accusa precisa, diretta a chi – secondo lui – continua a evitare un confronto serio su un tema che preoccupa la popolazione.

La critica al programma dell’opposizione

Nel suo intervento, Calenda ha allargato lo sguardo anche al programma politico dei suoi avversari. “Quel gruppo – Conte, Schlein, Fratoianni, Bonelli e Magi – è un gruppo che a parte il non avere una linea sulla politica estera, ha un problema: dice sì al reddito di cittadinanza, no a termovalorizzatori e rigassificatori… È la decrescita del Paese”, ha attaccato. Un giudizio senza sconti, che mette nel mirino l’intera opposizione, accusata di non avere una strategia concreta per far crescere l’Italia, ma solo misure destinate – a suo dire – a indebolirla.

