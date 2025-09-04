Samira Lui: “Chirurgia estetica?”, la showgirl risponde e mette fine ai sospetti

La modella de La Ruota della Fortuna risponde alle voci sui presunti ritocchi estetici: “Niente filler né punture, solo pubertà, sviluppo e un seno leggermente aumentato”.

La replica di Samira Lui alle insinuazioni

Negli ultimi giorni, la bellezza di Samira Lui, volto femminile accanto a Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna, è finita al centro di insistenti voci su presunti interventi di chirurgia estetica. La modella friulana, 27 anni, ha deciso di chiarire la questione con un video pubblicato su Instagram, corredato da un collage che la mostra agli esordi, nel 2017 a Miss Italia, e oggi, protagonista in prima serata su Canale 5. Sul filmato campeggiava la scritta «Sei tutta rifatta», a cui Samira ha risposto con fermezza e ironia: «Ciao, vi tolgo ogni dubbio visto che sembrate molto interessati a riguardo».

Il chiarimento: solo un piccolo intervento

Con tono diretto e senza esitazioni, Samira Lui ha raccontato la verità sul suo aspetto: «Non ho mai fatto nessun intervento (filler e punturine comprese, ne sono terrorizzata) se non aumentare un po’ il mio seno. Anche se sembra una follia esiste la pubertà e lo sviluppo». La modella ha aggiunto che il suo cambiamento negli anni è legato a fattori naturali e all’evoluzione del proprio stile: «Molto probabilmente qualche chilo in meno, sopracciglia più curate e folte e il trucco possono cambiarci! Assurdo vero? Comunque potete mettervi l’anima in pace. Vi voglio bene comunque!». Una dichiarazione che ha strappato applausi e consensi tra i follower, pronti a difendere la naturalezza della sua bellezza.

Il sostegno dei follower e l’ironia degli amici

Decine di fan hanno commentato il post, confermando la genuinità del fascino di Samira Lui. Tra i messaggi spicca quello di Andrea Dianetti, che ha scelto l’ironia per sostenerla: «Confermo, l’unica plastica che le ho visto mettere è stato a Tale & Quale», ha scritto ricordando la partecipazione della modella al programma di Carlo Conti. Con la sua replica, Samira ha chiuso ogni dubbio sui presunti ritocchi estetici, sottolineando come la sua immagine sia frutto di crescita, cura personale e professionalità, con un solo intervento dichiarato: l’aumento del seno.