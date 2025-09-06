Puglia, frontale devastante sul cavalcavia tra auto e moto, muore il 29enne Nicola Orteca

Il 29enne viaggiava in moto quando si è scontrato violentemente con un’auto. Per lui non c’è stato nulla da fare, la tragedia è avvenuta nella tarda sera di ieri.

L’impatto mortale sul cavalcavia

Un terribile incidente ha scosso la periferia di Cerignola. Poco fa, lungo la Sp 77, nei pressi del casello A14 di Cerignola Est, un violento frontale ha visto coinvolti una Bmw Serie 3 e una motocicletta. Alla guida della moto c’era Nicola Orteca, 29 anni, che ha perso la vita sul colpo a causa della violenza dell’impatto. Nonostante il tempestivo arrivo dei soccorsi, per il giovane non c’è stato nulla da fare. Resta ancora da chiarire se al momento dello schianto il 29enne viaggiasse da solo in sella.

Soccorsi immediati e rilievi

Sul luogo del sinistro sono intervenuti i sanitari del 118, giunti con ambulanza ed elisoccorso, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano. La polizia stradale ha eseguito i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro, avvenuto in un tratto particolarmente delicato della viabilità locale. Secondo le prime informazioni, il conducente della Bmw sarebbe rimasto ferito, riuscendo comunque a raggiungere autonomamente il pronto soccorso cittadino per ricevere le cure necessarie.

Indagini in corso

Gli inquirenti sono ora al lavoro per stabilire la responsabilità dell’incidente e le eventuali cause che hanno portato al drammatico frontale. Non è escluso che vengano acquisite testimonianze e immagini delle telecamere della zona per chiarire gli ultimi istanti prima dello schianto. La tragedia ha lasciato sgomenti i residenti della zona, che hanno assistito alle operazioni dei soccorritori sul cavalcavia trasformato in teatro di morte.