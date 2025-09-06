Beatrice Arnera e Andrea Pisani in crisi: “Ci serve tempo per capire”

L’attrice Beatrice Arnera e il comico Andrea Pisani attraversano un periodo difficile. Su Instagram lei chiede rispetto: “La nostra priorità resta nostra figlia Matilde”.

L’annuncio sui social

Con un lungo post pubblicato sul suo profilo Instagram, Beatrice Arnera ha comunicato ai fan il momento delicato che sta vivendo con il compagno Andrea Pisani, noto comico dei PanPers e padre della loro bambina Matilde.

«In questi anni, io e Andrea vi abbiamo fatto entrare nelle nostre vite, condividendo con voi momenti bellissimi, fino all’arrivo di Matilde. Proprio perché vi sentiamo così vicini, ci sembra giusto dirvi che stiamo attraversando un momento delicato e abbiamo bisogno di tempo e rispetto per capire come affrontarlo», ha scritto l’attrice, chiedendo comprensione e delicatezza da parte dei suoi follower.

A chiarire le priorità della coppia è stata la stessa Arnera: «La nostra figlia resta e resterà sempre la priorità». Nessun dettaglio ulteriore è stato fornito sulle cause della crisi, ma il messaggio è bastato per scatenare la solidarietà del pubblico che da tempo segue la coppia anche nella loro quotidianità.

Una storia d’amore raccontata con ironia

La relazione tra Beatrice Arnera e Andrea Pisani è iniziata nel 2021 e sin da subito è stata condivisa con spontaneità e ironia attraverso i social. Lei, attrice e cantante, e lui, volto comico del duo PanPers, hanno costruito un rapporto che univa romanticismo e leggerezza, diventando presto una delle coppie più seguite dal pubblico online.

Nell’estate del 2023 arrivò l’annuncio della gravidanza: un video divertente con il pancione in bella vista e risate complice a confermare l’arrivo di Matilde. Poco dopo fu la volta del gender reveal, anche in quell’occasione giocato con la consueta ironia che li contraddistingue. A inizio 2024, la nascita della bambina fu celebrata con un post che diventò virale: sul passeggino della piccola, un cartello recitava “Guardala, ma non toccarla per favore. Mamma diventa satana”, frase che conquistò i fan e venne ripresa sui social.

Il futuro della coppia

Oggi, a distanza di pochi mesi dalla nascita di Matilde, la coppia si trova ad affrontare un passaggio difficile. Nonostante la crisi, dalle parole di Beatrice Arnera emerge la volontà di affrontare la situazione con maturità, nel segno della tutela della figlia. «Abbiamo bisogno di tempo e rispetto», ha sottolineato l’attrice, ribadendo che la bambina rappresenta il centro della loro vita.

Resta dunque da capire se la pausa richiesta porterà a un riavvicinamento o a una separazione definitiva. Nel frattempo, il pubblico che li ha sempre seguiti continua a mostrare vicinanza, nella speranza che il tempo aiuti a chiarire il futuro di Beatrice Arnera e Andrea Pisani.