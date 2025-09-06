34enne parte per il giro del mondo, viene ritrovata la barca senza lui con a bordo solo il suo cane

La barca del britannico di 34 anni è stata ritrovata alla deriva al largo delle Canarie. A bordo solo Pollicina, la sua fedele cagnolina. Di James nessuna traccia.

La sparizione dopo l’ultima telefonata ai genitori

Da quasi tre settimane non si hanno più notizie di James Nunan, giovane britannico di 34 anni partito mesi fa per compiere il giro del mondo in barca a vela. L’ultima volta che i familiari hanno avuto un contatto diretto con lui risale al 18 agosto, quando da Las Palmas de Gran Canaria, in Spagna, ha chiamato i genitori per informarli della sua prossima partenza verso il Brasile. Dopo quella telefonata, però, il silenzio. L’allarme è scattato il 22 agosto, quando la famiglia non riuscendo più a contattarlo ha presentato denuncia di scomparsa alla polizia dell’Essex, nel Regno Unito.

Il ritrovamento della barca e della cagnolina Pollicina

Il 25 agosto le autorità spagnole hanno individuato la barca di James Nunan a circa cento chilometri a sud di Gran Canaria, abbandonata e alla deriva. A bordo non c’era traccia del 34enne, ma soltanto la sua inseparabile cagnolina Pollicina, in buone condizioni di salute. L’animale, riconosciuto successivamente dalla sorella Nikita Goddard, è stato trasferito in un canile comunale a Mogán. Intanto le ricerche proseguono, ma finora senza esito. La scoperta dell’imbarcazione ha reso ancora più fitto il mistero sulla sorte del giovane navigatore.

Le indagini e gli appelli della famiglia

Gli investigatori stanno ricostruendo le ultime ore di James Nunan. Un dettaglio ritenuto significativo è legato alla sua carta di credito, utilizzata alle 22.39 del 18 agosto in un ristorante sul lungomare di Las Canteras, a Las Palmas. Da quel momento in poi nessun altro movimento è stato registrato. La sorella ha diffuso diversi appelli sui social, condividendo foto e informazioni utili per rintracciarlo. “James è un ragazzo esperto, ma abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti per riportarlo a casa” ha scritto nei suoi post. La polizia spagnola sta conducendo le indagini con la collaborazione delle autorità britanniche, mentre la famiglia spera ancora in un ritrovamento positivo.