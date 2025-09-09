Sondaggi 2025, vola Fratelli d’Italia: crollo per Pd e M5S, su FI, stabile Lega

Fratelli d’Italia cresce oltre il 30%, Pd e Movimento 5 Stelle perdono terreno. Bene Forza Italia, stabili Lega e Azione. Ecco i numeri aggiornati.
Fratelli d’Italia in crescita
Archiviata la pausa estiva, i sondaggi tornano a fotografare l’orientamento degli elettori. Secondo l’ultima rilevazione realizzata da Tecnè per l’agenzia Dire e pubblicata il 5 settembre, Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni registra un balzo significativo: +1,2% rispetto al sondaggio di BiDiMedia condotto a fine agosto, arrivando così al 30%. Un risultato che conferma il partito di governo come prima forza politica del Paese e ne rafforza la leadership in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.
Il calo di Pd e M5S
Situazione molto diversa per l’opposizione. Il Partito Democratico guidato da Elly Schlein arretra di quasi un punto percentuale, fermandosi al 21,6%, mentre il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte scivola al 12,6% (-0,3%). Segnali di difficoltà che mostrano come i due principali partiti dell’opposizione non riescano a intercettare consenso durante questa fase politica. Perdono consensi anche Alleanza Verdi e Sinistra, ora al 6,4% (-0,6%).
Centrodestra rafforzato
Nell’area di governo, oltre alla crescita di Fratelli d’Italia, si registra l’ottimo risultato di Forza Italia, che sale all’11% (+2,7%). La Lega resta sostanzialmente stabile con l’8,5% (-0,1%). Tra i partiti centristi, Azione di Carlo Calenda guadagna lo 0,5% portandosi al 3,1%, mentre Italia Viva di Matteo Renzi cresce di 0,4% raggiungendo l’1,9%. Leggero incremento anche per +Europa, che sale all’1,5% (+0,2%). In netto calo la voce “altri partiti”, che scende al 3,4% (-2,5%). Nel complesso, i dati mostrano un centrodestra rafforzato e un’opposizione in affanno, con equilibri che rischiano di pesare anche sulle prossime sfide regionali.