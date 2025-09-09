Weekend a New York con la figlia, Meloni nella bufera, “Ha usato volo di stato”, la Premier “Viaggiato con voli di linea”

Viaggio privato della premier Giorgia Meloni a New York per il compleanno della figlia Ginevra scatena le opposizioni. Italia Viva presenta un’interrogazione, Palazzo Chigi risponde duramente.

L’interrogazione di Borghi

Un viaggio privato della premier Giorgia Meloni a New York, organizzato come regalo di compleanno per la figlia Ginevra, ha innescato lo scontro politico. A sollevare il caso è stato Enrico Borghi, senatore di Italia Viva e membro del Copasir, che ha presentato un’interrogazione parlamentare chiedendo chiarimenti sulla mancata partecipazione della presidente del Consiglio a eventi istituzionali di rilievo come il Forum di Cernobbio, il Gran Premio di Formula 1 a Monza e la camera ardente di Giorgio Armani. «Non si può non registrare un certo stupore nell’osservare come la presidente del Consiglio non abbia partecipato ad alcuno degli importanti eventi suddetti», ha dichiarato Borghi, ipotizzando dubbi sull’uso di un volo di Stato o su un fine settimana in Puglia.

La polemica politica

Secondo il senatore, la premier avrebbe il dovere di chiarire se abbia partecipato a impegni istituzionali non resi pubblici, in Italia o all’estero, tra il 6 e l’8 settembre. Una presa di posizione che ha scatenato le critiche della maggioranza, che ha bollato l’iniziativa come una polemica sterile e pretestuosa. La vicenda, amplificata dai media, ha rapidamente assunto i toni dello scontro politico, trasformando una trasferta privata in un caso nazionale.

La replica di Palazzo Chigi

La risposta di Palazzo Chigi non si è fatta attendere. In una nota ufficiale è stato precisato che «il senatore Borghi e quanti, anche dagli organi di stampa, sollevano ‘misteri’ sulle due giornate di assenza pubblica del Presidente del Consiglio dovrebbero forse riconoscere una verità molto semplice: almeno una volta all’anno, il Presidente ha il diritto di svolgere il suo ruolo più naturale, quello di madre». La nota aggiunge che la premier ha trascorso il weekend a New York esclusivamente in veste privata con la figlia, che compirà gli anni nei prossimi giorni. Entrambe hanno viaggiato con voli di linea, «perché il Presidente Meloni non ha mai utilizzato voli di Stato per ragioni private». Palazzo Chigi ha inoltre annunciato l’intenzione della premier di adire le vie legali contro chi diffonde o insinua notizie false.