Roma, bambina di 7 anni travolta da un’auto della polizia che correva con sirene accese e lampeggiante

La piccola stava raggiungendo i genitori quando è stata travolta. Trasportata al Bambino Gesù in codice giallo, non sarebbe in pericolo di vita.

L’incidente in corso Rinascimento

Momenti di paura ieri pomeriggio nel cuore di Roma, dove una bambina di appena sette anni è stata investita da un’auto della polizia in corso Rinascimento, a due passi da piazza Navona. Secondo le prime ricostruzioni, la piccola stava attraversando la strada per raggiungere i genitori quando la vettura di servizio, con lampeggianti e sirene accese, l’ha colpita. L’auto stava correndo verso la destinazione di un intervento urgente: una rissa segnalata poco distante.

Subito dopo l’impatto, gli agenti si sono fermati per soccorrere la bambina, che era cosciente ma dolorante. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i sanitari del 118, che l’hanno stabilizzata e trasportata in codice giallo all’ospedale Bambino Gesù. Le condizioni della piccola, pur serie, non sembrano tali da far temere per la sua vita.

Accertamenti e prime testimonianze

La dinamica dell’incidente è ora al vaglio della polizia locale, che ha acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona. Saranno fondamentali per chiarire se la bambina abbia attraversato improvvisamente o se l’auto, impegnata nella corsa d’emergenza, non sia riuscita a fermarsi in tempo.

Testimoni presenti hanno raccontato che la bimba si trovava a pochi metri dai genitori, che l’attendevano sull’altro lato della strada. Non è chiaro se ci fosse o meno sulle strisce pedonali. Le indagini puntano a stabilire anche la velocità alla quale viaggiava la vettura della polizia e se siano state rispettate tutte le procedure previste nei casi di intervento urgente.

Gli inquirenti hanno già ascoltato le prime dichiarazioni dei presenti, mentre nelle prossime ore saranno sentiti i genitori, rimasti sotto choc per l’accaduto. Una prassi che servirà a ricostruire ogni dettaglio e accertare eventuali responsabilità.

La reazione delle istituzioni

L’episodio ha scosso il quartiere e riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale, soprattutto nei centri storici dove la presenza di pedoni e turisti è costante. Dal Campidoglio trapela massima attenzione sulla vicenda. Fonti vicine alla polizia parlano di «un fatto doloroso» e ribadiscono che la priorità resta la salute della bambina.

All’ospedale Bambino Gesù la piccola è stata sottoposta a una serie di accertamenti clinici. I medici hanno confermato che le sue condizioni restano stabili, pur necessitando di osservazione per le prossime ore.