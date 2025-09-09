Tir travolge camper sulla E45: muore bambina di 8 anni, genitori feriti

Un Tir ha travolto un camper fermo in panne lungo la E45 a Resina Nord: la piccola è morta, feriti i genitori trasportati in ospedale.

Camper travolto dal Tir sulla statale

Dramma lungo la E45, all’altezza di Resina Nord, nel territorio di Perugia. Una bambina di appena otto anni ha perso la vita in seguito a un terribile incidente stradale. La famiglia viaggiava a bordo di un camper rimasto in panne sulla corsia, quando un Tir lo ha violentemente tamponato. L’impatto ha coinvolto anche un furgone dell’Anas, che si era fermato per prestare soccorso. Nello schianto, i genitori della piccola sono rimasti feriti, mentre per lei non c’è stato nulla da fare. La statale è stata provvisoriamente chiusa al traffico per consentire i rilievi.

Padre in elisoccorso, madre ricoverata

Il padre della bambina, che ha riportato le ferite più gravi, è stato trasferito con l’elisoccorso all’ospedale di Perugia, dove è ricoverato in prognosi riservata. La madre, rimasta ferita ma non in condizioni critiche, è stata trasportata all’ospedale di Città di Castello. Nello stesso nosocomio è stato ricoverato anche un terzo ferito, al momento non ancora identificato con certezza. In un primo momento si era ipotizzato potesse trattarsi di un altro familiare della vittima, ma la dinamica è ancora al vaglio delle autorità.

Indagini sulla dinamica dello schianto

Le forze dell’ordine stanno ricostruendo con precisione la dinamica dello schianto. Secondo una prima ricostruzione, il Tir non sarebbe riuscito a evitare il camper fermo in corsia e il furgone Anas, travolgendoli entrambi. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le pattuglie della polizia stradale. Le indagini dovranno chiarire le cause dell’incidente, mentre la comunità locale è sconvolta da una tragedia che ha spezzato la vita di una bambina di soli otto anni.