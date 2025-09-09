Salento, malore appena entra in mare: inutili i soccorsi dei bagnanti, moglie sotto choc

Un anziano in vacanza a Baia Verde è morto dopo un infarto in acqua: inutili i soccorsi dei bagnanti e del 118, sotto choc la moglie.

Il dramma improvviso a Baia Verde

Tragedia nel pomeriggio di oggi lungo il litorale di Baia Verde, a sud di Gallipoli, dove un anziano ha perso la vita subito dopo essere entrato in mare. L’uomo, in vacanza con la moglie e ospite di un noto lido della zona, avrebbe accusato un improvviso malore riconducibile a un infarto. In pochi istanti la situazione è precipitata: l’anziano si è accasciato in acqua, suscitando il panico tra i presenti. Alcuni bagnanti si sono tuffati per aiutarlo e hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Inutili i tentativi di rianimazione

Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 con i sanitari, che hanno provato a rianimarlo per diversi minuti. Purtroppo ogni tentativo si è rivelato vano: l’uomo è deceduto poco dopo l’arrivo del personale medico. Una tragedia consumatasi davanti agli occhi della moglie e di numerosi bagnanti, rimasti sconvolti dall’improvviso epilogo. Le autorità hanno confermato che il decesso sarebbe riconducibile a un arresto cardiaco fulminante.

Accertamenti delle forze dell’ordine

Oltre ai soccorritori, sul luogo sono intervenuti i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Gallipoli, che hanno effettuato i rilievi di rito e raccolto le testimonianze. La salma è stata poi affidata alle procedure previste dalla legge. L’episodio ha gettato nello sconforto i turisti e gli operatori balneari della zona, scossi da una tragedia che ha interrotto una giornata di vacanza in uno dei tratti più frequentati della costa ionica.