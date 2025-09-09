Auto parcheggiata si muove da sola e investe e uccide donna sul marciapiede

Tragedia in via Borgoratti a Genova: un’auto senza conducente si è mossa improvvisamente travolgendo una donna sul marciapiede. Inutili i soccorsi, la vittima è morta sul colpo.

L’auto ferma che diventa una trappola mortale

Una mattinata drammatica a Genova, dove una donna di 70 anni ha perso la vita in circostanze assurde. Erano circa le 7:30 quando la vittima stava camminando sul marciapiede in via Borgoratti, all’altezza della farmacia San Rocco. Improvvisamente, un’auto parcheggiata sul lato opposto della strada ha iniziato a muoversi da sola, scivolando in retromarcia lungo la discesa. La vettura ha attraversato la carreggiata e ha colpito in pieno la donna, schiacciandola contro il muro. Un medico di passaggio ha tentato disperatamente di rianimarla, ma le condizioni erano già gravissime.

I soccorsi e la morte sul colpo

Pochi minuti dopo sono arrivati i sanitari del 118, che hanno provato a rianimare la donna per oltre mezz’ora. Nonostante i tentativi, la 70enne è stata dichiarata morta a causa di un arresto cardiaco e delle gravi fratture riportate, in particolare al bacino. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale, che ha transennato l’area e raccolto le prime testimonianze. L’impatto è stato fatale e la vittima è deceduta praticamente sul colpo, davanti agli occhi dei passanti sconvolti.

Indagini sulla dinamica e sequestro del mezzo

Secondo una prima ricostruzione, l’auto avrebbe percorso in retromarcia una traiettoria obliqua fino a investire la donna. Il proprietario del veicolo, che lo aveva parcheggiato poco prima, è stato subito rintracciato: risulta negativo ai test per alcol e stupefacenti. L’auto, dotata di freno a mano elettrico, è stata posta sotto sequestro per accertare eventuali guasti tecnici. Intanto via Borgoratti è stata chiusa al traffico per consentire i rilievi, con gli inquirenti impegnati a chiarire come un mezzo fermo abbia potuto trasformarsi in una trappola mortale.