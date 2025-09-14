Samira Lui a Verissimo: “Gerry Scotti? Un colosso”

Ospite nel salotto di Silvia Toffanin, Samira Lui ha raccontato la sua vita privata e professionale, parlando del rapporto con Gerry Scotti e delle sue radici familiari.

Il rapporto con Gerry Scotti e la carriera in tv

Un sorriso emozionato e parole di gratitudine hanno accompagnato l’intervista di Samira Lui a Verissimo. La valletta de La ruota della fortuna ha parlato con entusiasmo della sua esperienza accanto a Gerry Scotti, protagonista indiscusso del game show di Canale 5. “È bellissimo lavorare con Gerry Scotti, un colosso, un simpaticone”, ha detto la showgirl, sottolineando come la vicinanza del conduttore sia per lei un’opportunità unica e irripetibile.

Per la giovane, approdata sul piccolo schermo dopo un percorso fatto di determinazione e sacrifici, la televisione rappresenta il coronamento di un sogno coltivato fin dall’infanzia. Cresciuta in campagna, ha raccontato di essere stata molto legata ai nonni, figure che considera i suoi veri pilastri. “Sono sempre stata con i piedi per terra, ma ho sempre sognato di fare televisione, e piano piano la vita mi ha portato qui”, ha spiegato con orgoglio.

Il legame con la madre e la vita privata

Durante l’intervista con Silvia Toffanin, Samira Lui non ha trattenuto l’emozione parlando della madre, Doretta, con cui condivide un rapporto profondo e speciale. “Io sono davvero fortunata a essere stata cresciuta da una famiglia grandissima, formata solo da mia mamma, ma comunque grandissima”, ha raccontato commuovendosi fino alle lacrime.

La showgirl ha voluto ricordare come la madre sia stata un punto di riferimento costante, capace di darle forza e sicurezza anche nei momenti più difficili.

Accanto a lei, da sette anni, c’è anche il compagno Luigi Punzo. “È geloso però non me lo fa pesare, mi stima tanto e si fida di me. Mi rispetta come persona e come fidanzata”, ha detto, raccontando di un rapporto solido e basato sulla fiducia reciproca, che la sostiene nella sua carriera televisiva.

L’assenza del padre e la speranza per il futuro

Non sono mancati momenti più delicati, come il racconto dell’assenza del padre biologico. Samira Lui ha spiegato che il padre se ne andò di casa prima ancora che lei nascesse e che non ha mai avuto modo di incontrarlo. “Ci siamo sentiti prima del mio ingresso al Grande Fratello. Non l’ho mai incontrato, non ho sofferto molto perché ho comunque una bellissima famiglia al mio fianco. Ma spero un giorno di poterlo incontrare”, ha confidato.

Un desiderio che resta vivo, accanto alla consapevolezza di aver costruito un percorso solido grazie all’affetto dei suoi cari e alla determinazione che l’ha portata a emergere nel mondo dello spettacolo. Oggi, con il sostegno della madre e del compagno, la showgirl guarda al futuro con fiducia, senza dimenticare da dove è partita.