Anna Tatangelo a Verissimo: “Aspetto una bambina, si chiamerà Beatrice”

La cantante ha svelato in tv che aspetta una bambina, che si chiamerà Beatrice. Per la prima volta ha parlato del compagno Giacomo Buttaroni.

La gravidanza annunciata in tv

A 38 anni, Anna Tatangelo si prepara a diventare mamma per la seconda volta. L’artista aveva annunciato la gravidanza lo scorso giugno con un post sui social e, ospite nello studio di Verissimo il 13 settembre, ha condiviso nuovi dettagli sulla sua attesa. Con grande emozione ha raccontato di aver scoperto la dolce attesa a maggio e di essere ora al sesto mese di gravidanza. La nascita è prevista per dicembre.

La cantante ha spiegato che la nuova maternità la sta vivendo con uno spirito diverso rispetto alla prima: “Sto affrontando questa gravidanza con grande gioia e senza paturnie”, ha raccontato. Già mamma di Andrea, nato dalla relazione con Gigi D’Alessio, ha sottolineato come il figlio abbia accolto con entusiasmo la notizia: “Sta reagendo bene, l’ho coinvolto da subito, vedo un amore che cresce”.

Durante l’intervista, Anna Tatangelo ha svelato il dettaglio più atteso: il bambino sarà una femmina e si chiamerà Beatrice, un nome scelto con cura e annunciato per la prima volta in diretta televisiva.

Il rapporto con Giacomo Buttaroni

Nel salotto televisivo di Silvia Toffanin, la cantante ha deciso anche di parlare apertamente del compagno, Giacomo Buttaroni, fino a ora rimasto lontano dai riflettori. Dopo mesi di indiscrezioni, è stata la stessa Tatangelo a confermare che sarà lui il padre della bambina.

“Nessuno sapeva neanche che avessi un fidanzato”, le ha fatto notare la conduttrice. A quel punto la cantante ha spiegato le ragioni della sua riservatezza: “Giacomo è una persona che non fa parte dello spettacolo, per me è un valore aggiunto. È un momento in cui ho massimo rispetto e voglio tenere riservata la mia vita privata. Lui non vuole avere niente a che fare con lo spettacolo. Ha i miei stessi valori, ci siamo trovati. Questo suo modo di approcciare ha scalfito alcuni lati che di me si erano induriti”.

Un ritratto di un compagno lontano dai clamori del mondo dello showbiz, che con discrezione ha conquistato un posto centrale nella vita della cantante.

Una nuova fase personale e artistica

Per Anna Tatangelo, la maternità arriva in un periodo in cui si intrecciano vita privata e carriera. Dopo anni sotto i riflettori, la cantante ha scelto di raccontare pubblicamente solo i momenti più significativi, proteggendo la propria sfera intima. La scelta di rivelare il sesso e il nome della bambina in televisione segna una svolta, un passo condiviso con il pubblico ma senza rinunciare al desiderio di mantenere riservata la quotidianità familiare.

Con l’arrivo di Beatrice, l’artista si prepara ad affrontare una nuova stagione della sua vita, divisa tra il palco e il ruolo di mamma, con l’affetto del figlio Andrea e la presenza discreta di Giacomo Buttaroni.