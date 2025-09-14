Misano, Rossi sorride alla caduta di Marquez: rivalità infinita

Alla Sprint Race di Misano, la caduta di Marc Marquez rilancia i ricordi della storica rivalità con Valentino Rossi, colta dalle telecamere in un gesto eloquente.

Il volo di Marquez e il trionfo di Bezzecchi

Il Gran Premio di San Marino ha regalato uno dei momenti più discussi della stagione MotoGP. Alla curva 15 di Misano, durante la Sprint Race, Marc Marquez è scivolato dopo mesi di gare impeccabili. L’ultima caduta del pilota spagnolo risaliva infatti ad Austin, oltre sei mesi fa. L’errore, avvenuto mentre era in duello serrato con Marco Bezzecchi, ha consegnato il successo al pilota dell’Aprilia, cresciuto nella VR46 Academy di Valentino Rossi.

Lo stesso Marquez ha ammesso la responsabilità: “È stato un mio errore, sono rientrato più tardi del dovuto, avrei dovuto rientrare con gomme un po’ più morbide… diversi fattori, e quella fiducia con così tante gare vinte, tutto si somma, ed è successo che siamo caduti in questa Sprint”.

Sugli spalti, la caduta del numero 93 ha scatenato reazioni contrastanti: fischi da una parte, applausi dall’altra. Lo spagnolo ha risposto con distacco: “Con queste azioni, si definiscono da soli. Non c’è bisogno di dargli più attenzione”.

La reazione di Valentino Rossi

Le immagini più commentate del weekend riguardano però Valentino Rossi. Il nove volte campione del mondo, presente nel paddock di Misano, è stato inquadrato dalle telecamere nel momento della caduta di Marquez. In un primo momento, il “Dottore” è rimasto impassibile, ma subito dopo ha lasciato trapelare un sorriso sottile, mentre alcuni membri del suo entourage non hanno trattenuto l’esultanza.

Un gesto breve ma significativo, che ha subito riacceso il dibattito sulla frattura insanabile tra i due piloti. Dal famigerato scontro di Sepang 2015, il rapporto tra Rossi e Marquez non si è mai ricomposto: nessun dialogo, incroci evitati nei paddock, freddezza costante negli anni. Anche a Misano, i due non si sono incontrati faccia a faccia, confermando un distacco che resta scolpito nel tempo.

Una rivalità che resiste al tempo

La scivolata di Marquez, arrivata subito dopo un sorpasso deciso su Bezzecchi, ha cambiato l’esito della Sprint e regalato ai tifosi un finale inatteso. Il pubblico ha celebrato il trionfo del pilota romagnolo, ma le telecamere hanno fissato l’attenzione sulla reazione di Rossi, considerata da molti come la prova di una rivalità che, nonostante le carriere abbiano preso direzioni diverse, continua ad alimentare emozioni forti.

Il Mondiale resta saldamente nelle mani di Marquez, che in Giappone potrà giocarsi il primo match point iridato. A Misano però, ancora una volta, il protagonista indiretto è stato il rapporto irrisolto con Rossi, capace di trasformare un semplice sorriso in un simbolo della MotoGP.