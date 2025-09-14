“Ha pochi amici”, mamma invita tutta Padova al compleanno del figlio autistico: boom di adesioni

Il bambino compie 10 anni, è autistico e ha pochi amici: la mamma Giulia invita tutta Padova alla festa con un messaggio diventato virale.

L’invito che ha commosso i social

Un semplice post su Facebook è bastato a trasformare un compleanno in un evento atteso da un’intera città. La mamma Giulia, residente a Padova, ha pubblicato un appello per il figlio di 10 anni, un bambino autistico che non ha molti amici. Nel messaggio ha scritto: “Domenica 14 settembre compio 10 anni e la mamma sta organizzando una merenda di compleanno per me nel mio parco preferito. Io non ho molti amici perché sono un bambino autistico e non sono molto popolare fra gli altri bambini, la mamma ha provato a chiedere anche ai bambini del parco ma non è sicuro che possano esserci. Vuoi venire al mio compleanno?”.

Le parole hanno rapidamente fatto il giro dei social, generando un’ondata di solidarietà che ha superato le aspettative della stessa madre.

Il dolore delle feste vuote

La donna ha raccontato la difficoltà vissuta negli anni precedenti. Sin dall’asilo invitava l’intera classe del figlio, ma le adesioni erano minime. Con il passaggio alle elementari la situazione è peggiorata. “Ricordo ancora quando alla festa di mio figlio si presentò solo un bambino, e il giorno seguente alla festina di un altro bambino della classe si presentarono tutti”, ha dichiarato Giulia.

Quell’episodio l’ha segnata profondamente e l’ha spinta a cercare una soluzione diversa per non lasciare il figlio ancora una volta senza compagnia nel giorno più atteso. Con coraggio ha deciso di condividere pubblicamente l’invito, affidandosi al cuore dei cittadini di Padova.

La risposta dei padovani

L’appello non è caduto nel vuoto. “È da due giorni che sto piangendo. Tantissime mamme e papà mi hanno scritto messaggi meravigliosi e mi hanno detto che sicuramente parteciperanno alla festa di mio figlio”, ha raccontato commossa Giulia al Messaggero Veneto.

Nei commenti al post sono comparsi centinaia di messaggi di incoraggiamento e promesse di partecipazione: “Caro amore ti auguro una festa bellissima per il tuo compleanno perché te la meriti”, ha scritto un utente. Un altro ha aggiunto: “Faccio il possibile per esserci con mio figlio… Col cuore e così ci conosciamo di persona”.

Ora la mamma spera che questa volta suo figlio possa festeggiare circondato dall’affetto e dai sorrisi, trasformando una ricorrenza spesso amara in un ricordo di gioia.