Corona attacca Bova dopo Verissimo: “Tradimenti quotidiani, sei e resterai il nulla”

Raoul Bova a Verissimo parla di della sua storia, Corona risponde in diretta su YouTube: accuse durissime e nuove rivelazioni sull’attore.

La replica in contemporanea

L’intervista di Raoul Bova a Verissimo era uno degli appuntamenti più attesi del weekend televisivo, ma in parallelo Fabrizio Corona aveva preparato la sua contro-narrazione. Sul canale YouTube Falsissimo, l’ex re dei paparazzi ha seguito l’intervento dell’attore in diretta, commentandolo dal divano. Per gran parte del tempo ha mantenuto il silenzio, ma non ha mancato di criticare alcuni passaggi chiave, soprattutto quando Bova ha paragonato la vicenda degli audio pubblicati da Corona a un caso di revenge porn.

L’affondo personale

Quando l’intervista è entrata nel vivo, Corona ha attaccato frontalmente l’attore: “Come avevamo previsto, hai usato una tecnica di comunicazione: tu commetti un fatto e provi a distogliere l’attenzione. Se vai lì e parli di …….., accusandomi di pistola fumante, stai commettendo un reato. Ma noi non ti denunceremo. Hai parlato di tutto tranne che dei tuoi tradimenti: tradisci tua moglie tutti i giorni con ragazzine di vent’anni. Noi abbiamo le prove. Non ti sei assunto una sola responsabilità di quello che hai fatto”. Un attacco durissimo, che ribalta le accuse lanciate da Bova nello studio di Silvia Toffanin.

L’affondo contro Verissimo e la tv

Corona non ha risparmiato neppure il programma di Canale 5, definendolo il simbolo di un sistema da abbattere: “Questo programma qui, come Mediaset, come il giornalismo, è morto. Noi non abbiamo violato nulla: c’è una sentenza del garante della privacy che non ha nulla a che vedere con la giustizia. L’audio ci è stato dato da una persona coinvolta, quindi è lecito. Tu dici di avere paura delle donne, ma dovresti avere paura per tua moglie. Quello che sei rimane: il nulla”. Una controffensiva che promette di alimentare ulteriormente uno scontro mediatico che ha già segnato l’intera estate.