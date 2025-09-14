Thomas Gobbi muore sul lavoro, sei mesi dopo nasce il figlio che porta il suo nome

Il piccolo Thomas Buio Gobbi è nato sei mesi dopo la tragedia del padre Thomas, autotrasportatore di Merlara morto schiacciato dal suo camion. Una storia di dolore e rinascita.

La nascita dopo la tragedia

All’alba di un venerdì di settembre, all’ospedale di Rovigo, è venuto alla luce Thomas Buio Gobbi, un neonato di quattro chili che porta nel nome il peso di una storia drammatica. Sua madre Nicole lo ha stretto tra le braccia con gli occhi colmi di commozione, consapevole di aver attraversato mesi di buio per arrivare a un momento di speranza. Il padre del bambino, Thomas Gobbi, 34 anni, è morto lo scorso febbraio in un incidente sul lavoro: la cabina del camion che stava controllando è crollata all’improvviso, schiacciandolo. La sua scomparsa aveva sconvolto Merlara e i paesi vicini, dove era conosciuto e stimato anche per la recente fondazione della Gobbi Agritrasporti. La nascita del figlio che porta il suo stesso nome rappresenta oggi un segno di continuità e memoria, una luce che si accende dopo mesi di dolore.

Un destino crudele per i fratelli Gobbi

La tragedia di Thomas Gobbi non è stata la prima per la sua famiglia. Nel 2015, infatti, il fratello maggiore Kevin era morto a soli 21 anni in un incidente stradale lungo la strada che collega Castelbaldo a Merlara. Due destini spezzati a distanza di dieci anni hanno segnato profondamente i genitori, Michele e Monica Gobbi, costretti a convivere con un dolore inimmaginabile. Quando la notizia della morte di Thomas si è diffusa, centinaia di persone hanno partecipato al funerale a Merlara, dove un corteo di camion con trombe spiegate e motori accesi ha reso omaggio all’autotrasportatore scomparso. Ora, con la nascita del piccolo Thomas Buio, i nonni vedono una continuità, un legame che tiene viva la memoria dei figli perduti.

Nicole e la forza di andare avanti

Nicole aveva conosciuto Thomas poco più di un anno prima dell’incidente, lavorando come barista in un locale del paese. La loro storia d’amore era sbocciata rapidamente, portandoli alla convivenza e all’attesa del primo figlio insieme. Quando Thomas è morto, Nicole era incinta di tre mesi. Ha affrontato la gravidanza tra lacrime e silenzi, sostenuta da pochi affetti sinceri. Alla nascita del bimbo, ha scelto il nome Thomas Buio, racchiudendo in quelle parole il dolore del passato e la luce della rinascita. “Non poteva esserci nome più azzeccato – ha raccontato la giovane madre –. La mancanza di Thomas grande si sente ogni giorno, ma questo piccolo bimbo dai capelli dorati è stato la nostra luce in fondo al tunnel”. Ora Nicole, insieme alla figlia Helèna, si prepara a tornare a casa con il neonato, costruendo un presente segnato dall’assenza ma anche dalla forza di un amore che non smetterà di esistere.