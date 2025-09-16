Sondaggi 2025, Meloni domina: Pd fermo, crolla il M5S, bene FI e Lega

Fratelli d’Italia cresce al 29,5%, mentre il Pd resta al 21,8%. Movimento 5 Stelle in calo, bene Forza Italia e Lega, Avs sopra il 6%.

FdI primo partito, Pd staccato

Il nuovo sondaggio presentato da Omnibus su La7 conferma la solidità del centrodestra guidato da Giorgia Meloni. Fratelli d’Italia si rafforza e tocca il 29,5%, mantenendo un ampio vantaggio sul Partito Democratico, fermo al 21,8%. Nonostante un leggero incremento, i dem non riescono a colmare la distanza, mentre la strategia del cosiddetto “campo largo” appare sempre più debole.

Movimento 5 Stelle in difficoltà

I dati evidenziano il calo del Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che arretra al 13,3% perdendo qualche decimale rispetto alle ultime rilevazioni. Un risultato che ridimensiona ulteriormente le ambizioni pentastellate di sfidare l’attuale maggioranza. Intanto, nel centrodestra, Forza Italia si mantiene stabile all’8,7%, mentre la Lega di Matteo Salvini risale all’8,5%, segnalando una tenuta complessiva della coalizione.

Le forze minori e le variazioni

Tra i partiti minori si registra la crescita dell’Alleanza Verdi Sinistra, ora al 6,9%, e di Azione, che sale al 3,8%. In calo Italia Viva, al 2,1%, e soprattutto +Europa, che scende all’1,7%. Restano stabili i consensi per Noi Moderati, fermi all’1%. Un quadro che, numeri alla mano, rafforza la posizione del centrodestra sia in vista delle regionali sia di un’eventuale sfida a livello nazionale.