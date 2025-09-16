Mistero sulla morte di Francesco Loverso trovato carbonizzato nella sua auto, aveva 25 anni

Il corpo di Francesco Loverso, 25 anni, è stato scoperto all’interno di una Fiat 500 in fiamme vicino alla stazione ferroviaria di Latina Scalo. Indagini in corso.

Il ritrovamento nella notte a Latina Scalo

Macabra scoperta nella notte tra domenica e lunedì a Latina Scalo, lato Sermoneta, dove una Fiat 500 è stata avvolta dalle fiamme nel parcheggio retrostante la stazione ferroviaria. All’interno dell’auto i soccorritori hanno rinvenuto il corpo carbonizzato di un giovane, poi identificato come Francesco Loverso, 25 anni. L’allarme è partito intorno alle 2:30 quando un passante ha segnalato l’incendio al numero di emergenza 112. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco di Latina, che hanno domato le fiamme, e i Carabinieri della stazione di Sermoneta, incaricati delle indagini. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’autopsia, che dovrà chiarire le cause esatte del decesso.

Chi era Francesco Loverso

Nato a Latina il 19 gennaio 1999, Francesco Loverso aveva frequentato il Liceo Scientifico “Majorana” prima di dedicarsi alla recitazione. Dopo il diploma, aveva proseguito gli studi presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico” di Roma, coltivando la sua passione per il teatro e il cinema. La sua morte, improvvisa e avvolta dal mistero, ha sconvolto parenti, amici e chi lo aveva conosciuto durante il percorso di studi. La notizia si è diffusa rapidamente in città, lasciando sgomento tra i giovani che avevano condiviso con lui esperienze scolastiche e artistiche.

Le indagini dei carabinieri

Al momento non sono ancora chiare le circostanze che hanno portato alla tragedia. I Carabinieri stanno lavorando per ricostruire la dinamica dei fatti e stabilire se si sia trattato di un incidente, di un gesto volontario o se possano emergere altre responsabilità. L’autopsia sarà determinante per chiarire le cause della morte di Francesco Loverso e aiutare gli inquirenti a dare una risposta a un caso che ha scosso l’intera città di Latina.