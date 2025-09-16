Coldplay in concerto a Wembley: «Mandate amore a Charlie Kirk», pioggia di fischi dal pubblico

A Wembley il frontman ha invitato i fan a mandare amore alla famiglia dell’attivista conservatore ucciso: il pubblico ha reagito con contestazioni sonore.

La frase che scatena i fischi

Un momento di forte imbarazzo ha segnato l’ultima tappa londinese del Music of the Spheres World Tour dei Coldplay. Durante il concerto allo stadio di Wembley, prima dell’esecuzione del brano Fix You, il frontman Chris Martin ha chiesto al pubblico di alzare le mani e inviare un pensiero di amore “ovunque nel mondo”. Poi l’invito specifico: «Potete mandarlo alle famiglie di persone che stanno attraversando cose terribili, potete mandarlo alla famiglia di Charlie Kirk».

Il riferimento all’attivista conservatore statunitense, ucciso il 10 settembre, ha immediatamente suscitato reazioni negative tra i presenti. Una parte del pubblico ha iniziato a rumoreggiare e fischiare, segnalando disagio e dissenso verso quell’accostamento. Forse per evitare l’esplosione della contestazione, Martin ha aggiunto: «Potete mandarlo a coloro con cui non siete d’accordo». Ma la platea ha continuato a mostrare freddezza.

Il tentativo di recupero

Consapevole dell’impatto delle sue parole, il cantante ha cercato di allargare il messaggio a scenari più condivisibili. «Potete mandarlo alle persone pacifiche in Medio Oriente, in Ucraina, in Russia, in Azerbaigian, in Sudan, in Somalia, dovunque pensiate possano avere bisogno di amore da Londra», ha detto.

L’intervento successivo, accompagnato dallo spettacolo pirotecnico, ha aiutato a stemperare la tensione. Tuttavia, il momento ha lasciato traccia e sui social non sono mancate le discussioni. Alcuni hanno definito l’iniziativa un gesto di umanità, coerente con lo spirito inclusivo della band. Altri, invece, l’hanno considerata una gaffe inopportuna, soprattutto per il richiamo a una figura controversa della politica americana come Charlie Kirk.

Le reazioni tra palco e social

Da sempre i Coldplay cercano di trasformare i loro concerti in esperienze collettive, fatte di condivisione e messaggi di pace. Stavolta, però, il tentativo di unire il pubblico attraverso un pensiero rivolto anche a chi rappresenta idee divisive si è rivelato rischioso.

La vicenda ha scatenato un acceso dibattito online: molti fan hanno difeso Chris Martin, sostenendo che il messaggio fosse universale e svincolato da posizioni ideologiche. Altri hanno invece criticato la scelta, accusandolo di ingenuità e di aver sottovalutato le reazioni che un riferimento politico di questo tipo poteva generare.

Il concerto si è comunque chiuso con l’entusiasmo del pubblico per i grandi classici della band, ma l’episodio rimarrà tra i momenti più discussi del tour, a conferma di quanto anche poche parole possano cambiare il clima di una serata.

