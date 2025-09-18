Malore improvviso, maestro muore in classe davanti agli alunni: choc all’istituto

Il malore improvviso durante la lezione, i tentativi disperati con il defibrillatore e il dramma vissuto dai piccoli alunni alla primaria Piscicelli-Maiuri.

Il malore improvviso e i soccorsi

Dramma stamane alla scuola Piscicelli-Maiuri di Napoli, nella Municipalità Vomero-Arenella. Il maestro di matematica Antonio C., 60 anni, è deceduto improvvisamente mentre stava tenendo lezione in una prima elementare. Trasferito da poco dal plesso Ruotolo alla sede centrale, ha accusato un malore improvviso ancora da accertare. I colleghi hanno tentato di soccorrerlo immediatamente, mentre un docente di educazione fisica ha utilizzato il defibrillatore in dotazione all’istituto. Le manovre sono state proseguite dal personale del 118 giunto in pochi minuti, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la salma è stata affidata alla famiglia.

Il dolore nella scuola e i ricordi commossi

La tragedia ha lasciato sotto choc i piccoli alunni che hanno assistito alla scena, insieme a insegnanti, personale Ata e dirigente scolastico. Solo ieri l’istituto aveva accolto con una giornata di festa i bambini delle prime classi per l’avvio dell’anno scolastico 2025-2026. Subito dopo la notizia, in rete sono comparsi messaggi di cordoglio: «Per me Antonio sarà sempre qui, tutte le mattine, in quella che è e rimarrà la sua scuola, quella a cui ha dedicato una vita, a lei ed ai suoi bambini, ai nostri bambini. Buon viaggio maestro Antonio, riposa in pace», si legge in uno dei ricordi diffusi online. L’ex dirigente Gabriella Talamo, alla guida del comprensivo Piscicelli-Maiuri-Ruotolo fino allo scorso agosto, ha sottolineato: «È venuto a mancare un uomo di grande cultura, molto amato da alunni e genitori. Non sarà mai dimenticato dai colleghi, dagli studenti e dalle famiglie: per circa dieci anni è stato un punto di riferimento dell’Arenella. Appassionava gli alunni con una didattica del fare, trasformando la matematica nella sua grande passione e coinvolgendo i bambini in esperimenti pratici e momenti di scoperta».

Il cordoglio delle istituzioni

Alla notizia si sono unite le voci delle istituzioni. Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha dichiarato: «Desidero manifestare il mio profondo cordoglio per l’improvvisa scomparsa del docente Antonio C., che insegnava matematica presso l’Istituto Comprensivo Piscicelli-Maiuri di Napoli. Ai familiari e all’intera scolastica esprimo le mie più sentite condoglianze». Anche l’assessora all’Istruzione e alle famiglie del Comune di Napoli, Maura Striano, ha diffuso un messaggio a nome del sindaco Gaetano Manfredi: «Esprimiamo il cordoglio e la vicinanza del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi e di tutta l’Amministrazione Comunale alla famiglia del docente scomparso oggi mentre era lavoro ed alla Dirigente Scolastica per l’improvviso lutto che ha colpito la città e tutta la scolastica napoletana».