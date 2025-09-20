Puglia sotto shock, rider 18enne travolto e ucciso mentre consegna cibo

Il giovane Nicola Casucci, appena maggiorenne, è morto in centro ad Andria durante un turno di consegne. Travolto da un’auto, inutili i tentativi di rianimazione.

Il dramma in viale Virgilio

Una tragedia ha scosso la città di Andria nella tarda serata di venerdì 19 settembre. Intorno alle 23.30, il giovane Nicola Casucci, rider di appena 18 anni, ha perso la vita mentre era impegnato a consegnare cibo da asporto in bicicletta. L’incidente mortale si è verificato all’incrocio tra viale Virgilio, via Ospedaletto e viale Orazio, nel cuore della città. Il ragazzo, in sella alla sua bici, è stato travolto da un’auto condotta da una donna di 28 anni. L’impatto è stato violentissimo: il corpo del giovane è stato sbalzato sull’asfalto e le sue condizioni sono apparse subito disperate.

I soccorsi e la disperata corsa in ospedale

Immediato l’allarme ai numeri di emergenza e rapido l’arrivo sul posto di due ambulanze del 118. I sanitari hanno tentato per diversi minuti manovre di rianimazione, ma lo stato del ragazzo era già gravissimo. Trasportato d’urgenza in ospedale, i medici hanno fatto il possibile, ma poco dopo si sono dovuti arrendere, dichiarandone il decesso. Sul luogo del sinistro, oltre ai soccorritori, sono giunti i carabinieri per i rilievi e le indagini volte a chiarire la dinamica dell’incidente. La bici del rider e la vettura coinvolta sono state poste sotto sequestro.

Indagini e dolore in città

La conducente dell’auto, sotto shock ma illesa, si è fermata immediatamente per prestare soccorso. Sottoposta agli esami per verificare l’eventuale assunzione di alcol o droghe, è risultata negativa. Gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire con esattezza quanto accaduto. La morte di Nicola Casucci ha gettato nello sconforto la città di Andria, colpita dal destino crudele di un ragazzo poco più che maggiorenne che lavorava come rider per guadagnarsi qualcosa. In queste ore il dolore della famiglia e degli amici si unisce al cordoglio di un’intera città, che si stringe intorno ai genitori del giovane.