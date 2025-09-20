Shanghai-Buenos Aires, il volo diretto da 29 ore più lungo al mondo che entra nella storia

China Eastern Airlines inaugura il collegamento più lungo del mondo: 29 ore di viaggio con una sola sosta tecnica, costi elevati e resistenza fisica messa alla prova.

Un record mondiale nei cieli

Dal 4 dicembre il cielo avrà una nuova sfida da raccontare: il volo diretto più lungo del mondo, operato da China Eastern Airlines, collegherà Shanghai a Buenos Aires. Una tratta intercontinentale che unisce Asia e America Latina attraversando tre continenti, con una durata complessiva fino a 29 ore. Il collegamento partirà dall’aeroporto internazionale Pudong e atterrerà all’aeroporto Ministro Pistarini, rendendo possibile un viaggio che fino a poco tempo fa sembrava impensabile. La compagnia cinese ha reso noto che il volo, operato con un Boeing 777-300ER, avrà una sola sosta tecnica di circa due ore ad Auckland, in Nuova Zelanda, necessaria per il rifornimento e il cambio dell’equipaggio. Tecnicamente, dunque, si tratta di un volo diretto e non non-stop: i passeggeri restano sullo stesso velivolo e il numero del volo non cambia.

Durata, costi e resistenza fisica

Il viaggio verso Buenos Aires durerà circa 25 ore e mezza, favorito dai venti a favore, mentre il ritorno verso Shanghai raggiungerà le 29 ore complessive. I prezzi, come prevedibile, non sono alla portata di tutti: un biglietto in economy supera i 1.600 euro, mentre in business class può arrivare a 6.000 euro. Un investimento che non si limita al trasporto, ma che rappresenta un vero banco di prova per i viaggiatori. Ore interminabili seduti, spazi ridotti, rischio di problemi circolatori, jet lag e sonno disturbato sono sfide concrete che richiederanno capacità di adattamento e resistenza fisica. Anche per l’equipaggio si tratta di una prova durissima, con turni lunghi e stress da gestire.

Un ponte tra Asia e America Latina

Al di là della portata simbolica, questa rotta ha un forte valore strategico. La China Eastern Airlines punta a consolidare il ruolo della Cina come hub centrale nel traffico aereo globale, rafforzando al tempo stesso i legami con l’America Latina. Si tratta di un vero e proprio “ponte nei cieli”, capace di accorciare le distanze tra due emisferi e aprire nuove opportunità commerciali e turistiche. Come accade con il “Project Sunrise” della Qantas, che sta testando voli ultra long-haul, anche questa iniziativa dimostra come il futuro dell’aviazione punti su collegamenti sempre più lunghi, capaci di ridisegnare la percezione stessa del viaggio aereo. Con un primato destinato a fare scuola, la maratona Shanghai-Buenos Aires entrerà ufficialmente nella storia dell’aviazione.