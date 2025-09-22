Foggia incidente stradale mortale, 30enne perde la vita: secondo dramma in 24 ore

Nella notte a Foggia un giovane di 30 anni ha perso la vita in un incidente, secondo episodio mortale in 24 ore in città.

Incidente nella notte a Foggia

Un drammatico incidente si è verificato nella notte tra il 21 e il 22 settembre in via San Severo, alla periferia di Foggia. Un uomo di 30 anni, residente a San Severo, ha perso la vita dopo aver perso il controllo della sua auto mentre rientrava a casa. L’impatto è stato violentissimo e per il giovane non c’è stato nulla da fare, nonostante l’immediato intervento dei soccorsi.

Sul luogo della tragedia sono giunti i vigili del fuoco, un’ambulanza del 118 e la Polizia Locale. I sanitari hanno potuto soltanto constatare il decesso del 30enne, mentre gli agenti hanno avviato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro.

Secondo incidente mortale in 24 ore

Il dramma di via San Severo arriva a poche ore di distanza da un altro incidente mortale che ha sconvolto Foggia. Nella serata precedente, infatti, un giovane di 22 anni, Giuseppe Sciotti, ha perso la vita in uno scontro avvenuto tra via Lucera e viale Candelaro. Due episodi così ravvicinati hanno gettato nello sconforto la città, colpita da una sequenza di tragedie stradali concentrate in meno di un giorno.

La coincidenza temporale e la gravità dei due episodi rendono ancora più drammatico il bilancio sulle vittime della strada, che nel territorio restano un problema di forte attualità.

Le indagini e i rilievi

La Polizia Locale di Foggia ha assunto la direzione delle indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente di via San Severo. I rilievi serviranno a chiarire se il 30enne abbia perso il controllo per una manovra improvvisa, un ostacolo imprevisto o altre cause legate alle condizioni della strada.

Al momento non risultano coinvolti altri veicoli e l’incidente è stato classificato come autonomo. L’auto è stata recuperata dai vigili del fuoco dopo l’impatto. Le autorità non hanno diffuso l’identità della vittima, limitandosi a confermare che l’uomo era originario di San Severo e stava tornando a casa al momento della tragedia.

Un dettaglio che rende ancora più dolorosa la vicenda è che il decesso sia avvenuto a pochi chilometri dalla città d’origine del giovane, lungo una strada percorsa quotidianamente da centinaia di automobilisti della zona.