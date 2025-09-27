Lecce, 12enne scomparsa ritrovata a Parma: fuga d’amore con un ragazzo conosciuto online

La ragazzina era sparita ieri mattina nel quartiere Santa Rosa di Lecce. Ritrovata a Parma, stava bene ed è stata affidata alla polizia in attesa della madre.

La scomparsa e l’allarme a Lecce

Momenti di paura a Lecce per la scomparsa di una ragazzina di 12 anni, uscita ieri mattina dalla sua abitazione nel quartiere Santa Rosa per recarsi a scuola. La giovane, però, non era mai arrivata in classe, facendo scattare l’allarme tra i familiari e le ricerche coordinate dalla Prefettura. Al momento della scomparsa aveva con sé i documenti, il cellulare spento, l’abbonamento SGM e 90 euro presi dal portafoglio della madre. Gli investigatori avevano ipotizzato subito un allontanamento volontario, battendo anche le piste di viaggi in treno o pullman verso diverse destinazioni.

Il ritrovamento a Parma

La svolta è arrivata nelle ultime ore quando la ragazza è stata rintracciata a Parma. Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe trattato di una fuga d’amore: la 12enne avrebbe incontrato un ragazzo conosciuto in chat, che dalla città emiliana era sceso fino a Lecce per accompagnarla con sé al Nord. Le condizioni della minore non destano preoccupazione: è stata trovata in buone condizioni di salute e portata in questura, mentre la madre si è subito messa in viaggio per raggiungerla.

Indagini e precedenti nella zona

Le forze dell’ordine stanno ricostruendo nel dettaglio la vicenda, valutando le responsabilità del ragazzo che l’ha portata con sé. La vicenda ha destato forte apprensione non solo a Lecce ma anche a livello nazionale, trattandosi di una minorenne. Non è la prima scomparsa registrata nel quartiere Santa Rosa: di recente anche una 20enne di nazionalità irachena risultava sparita dalla stessa zona, ma i due episodi non risulterebbero collegati.