Bonolis ironizza su Sabrina: “Troppo perfetta, peccato sia sposata”

Paolo Bonolis debutta a Tu sì que vales nella giuria accanto a Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Sabrina Ferilli e Rudy Zerbi. Non mancano battute e frecciate.

L’arrivo di Bonolis e l’intesa con Zerbi

È Paolo Bonolis la new entry della giuria di Tu sì que vales, dove prende il posto di Gerry Scotti, impegnato con La ruota della fortuna. Al suo fianco resta Rudy Zerbi, unico altro giudice uomo, mentre completano il tavolo Maria De Filippi, Luciana Littizzetto e Sabrina Ferilli. Intervistati dal settimanale Gente, Bonolis e Zerbi hanno raccontato con ironia il loro rapporto e quello con le colleghe, alternando parole di stima a confessioni scherzose sui difetti reciproci. Bonolis ha definito le giurate “Maria è impeccabile. Luciana è profonda. Sabrina è solare”, mentre Zerbi ha sottolineato l’equilibrio di De Filippi: “Maria è giusta. Quando parla viene d’istinto seguirla, è come il nostro gps esistenziale”.

Le battute su Sabrina Ferilli

Mentre Zerbi descriveva Ferilli come “elegante, educata, d’altri tempi”, Bonolis ha interrotto scherzando: “Non ragionare con l’ormone…”. Poi, parlando dei difetti, il conduttore romano non ha esitato a punzecchiare l’attrice con una battuta che ha fatto sorridere i presenti: “Il difetto di Sabrina? Che è sposata”. Un’allusione che non è passata inosservata, anche perché Bonolis è tornato single dopo la separazione da Sonia Bruganelli. Per Zerbi, invece, il vero punto debole delle tre colleghe sarebbe la loro attrazione per uomini fisicamente lontani da lui: “Sono tutte attratte da belli, muscolosi, atletici, con capelli fluenti. Insomma, l’opposto di me. E io rosico”.

Stima e ironia tra i giudici

Nell’intervista non sono mancati elogi reciproci. Zerbi ha riconosciuto in Maria De Filippi la capacità di prevedere il futuro televisivo, in Sabrina Ferilli la versatilità e in Luciana Littizzetto la forza ironica e caustica. Bonolis ha rincarato con ironia: “A Maria ruberei i contratti della Fascino. A Sabrina, l’eleganza unita alla romanità. A Luciana, la capacità di essere caustica con leggerezza”. Sul giudice più severo, le opinioni divergono: per Bonolis è Maria, “schietta e solida anche quando dice no”, mentre per Zerbi è Ferilli, che non esita a “dare quella bastonatina inaspettata” dopo alcune esibizioni. Un mix di rigore, ironia e complicità che promette di animare la nuova edizione del programma.