“Era il suo sogno”: Carola muore a 23 anni tra i cavalli che amava

La giovane istruttrice e atleta di dressage è deceduta dopo una caduta da cavallo. Inutili i soccorsi, indagini in corso per chiarire la dinamica dell’incidente.

La caduta nel maneggio

Una mattina come tante si è trasformata in tragedia per Carola Dettoma, 23 anni, originaria di Lessona. L’atleta di dressage e accompagnatrice equituristica, dipendente di un maneggio di Cossato, stava accudendo gli animali come di consueto quando è rimasta vittima di un incidente fatale. La giovane, istruttrice certificata Engea (Ente nazionale guide equestri ambientali), è caduta da cavallo per cause ancora da chiarire. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, ogni tentativo di rianimarla si è rivelato inutile.

Ipotesi al vaglio e indagini

In un primo momento si era ipotizzato che la ragazza fosse stata colpita dal calcio di un animale, ma la ricostruzione definitiva della dinamica è ancora oggetto di accertamenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i tecnici dello Spresal (Servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro), che stanno effettuando rilievi per stabilire con precisione cosa sia accaduto. La notizia ha lasciato sgomenta l’intera zona, dove Carola era conosciuta per la passione con cui dedicava la sua vita ai cavalli.

Il ricordo di una giovane promessa

Classe 2001, Carola Dettoma era un volto noto negli ambienti sportivi locali. Il suo talento nel dressage e la dedizione al lavoro l’avevano resa una figura molto apprezzata. Colleghi e amici la ricordano come una ragazza solare, capace di trasmettere entusiasmo e amore per l’equitazione a chiunque la incontrasse. La sua improvvisa scomparsa rappresenta una perdita dolorosa per il maneggio in cui lavorava e per l’intera provincia di Biella, ancora sotto shock per l’accaduto.