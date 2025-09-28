Feltri affonda Salis: “Ha commesso reati, l’immunità è uno scandalo”

Vittorio Feltri contro la decisione dell’Europarlamento: “Ilaria Salis deve affrontare un processo, non può sfuggire solo perché eletta. L’immunità è un errore clamoroso”.

Il caso Salis e il voto europeo

Per ora Ilaria Salis l’ha scampata. L’eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra non potrà essere processata in Ungheria: la giunta per l’autorizzazione a procedere ha infatti votato contro la revoca della sua immunità parlamentare. Una decisione che ha suscitato polemiche e divisioni. La stessa Salis ha esultato, mentre in Italia le reazioni si sono mostrate ben più critiche.

Feltri: “Ha commesso reati, deve subire un processo”

A commentare il caso, ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio su Rete 4, è stato Vittorio Feltri, che non ha usato giri di parole. “Intanto loro hanno sbagliato a fornirle l’impunità. Questa signora ha commesso dei reati, sono stati anche accertati. Deve subire un processo come tutti i cristiani, mi sembra ovvio. Dicono: ‘lei no, perché è stata eletta’”, ha dichiarato il fondatore di Libero.

Parole dure che hanno acceso il dibattito in studio, sottolineando la contrarietà di Feltri alla protezione garantita dall’immunità parlamentare.

“Compagni e sciure milanesi l’hanno eletta”

Feltri ha poi rincarato la dose con un affondo politico e ironico: “Eletta dai suoi amici compagni, comunisti, quella gentaglia lì. Anche qualche sciura milanese che io conosco che voleva liberare questa povera ragazza per le sue idee… ma quali idee? Che idee ha questa qui? Ha l’idea che si occupano le case degli altri senza autorizzazione. Questa è una bella idea”. Una chiusura che ha scatenato applausi in studio e rilanciato il dibattito sul futuro giudiziario della neo eurodeputata.