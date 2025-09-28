Ballando, la Lucarelli umilia Beppe Convertini in diretta: “Sei un uomo medio, nessuno si ricorda nemmeno come ti chiami, che noia”

Scontro acceso a Ballando con le Stelle: Selvaggia Lucarelli critica duramente Beppe Convertini, definendolo “uomo medio”. Rossella Erra lo difende infuriata contro la giuria.

La stroncatura di Selvaggia Lucarelli

La puntata di Ballando con le Stelle ha regalato un momento di forte tensione tra giuria e concorrenti. Al centro della discussione c’era Beppe Convertini, in coppia con la maestra Veera Kinnunen, la cui esibizione non ha convinto i giudici. Dopo il ballo, il conduttore ha affrontato le osservazioni senza controbattere, un atteggiamento che ha spinto Selvaggia Lucarelli a intervenire con durezza.

La giurata ha attaccato senza mezzi termini: “Se non te la vuoi giocare sul ballo e non rispondi alla giuria, su cosa te la vuoi giocare?”. Poi l’affondo definitivo: “Possiamo uscire dal regno delle fate, sennò du palle. È chiaro che il ballo non sarà il tuo punto forte, sei sempre stato l’uomo medio, il conduttore medio, uno che guardi 360 giorni l’anno ma poi manco ti ricordi come si chiama. Ti conviene giocartela sulla personalità, se c’è”.

La replica di Convertini e l’attacco di Erra

Colpito dalle parole della giurata, Beppe Convertini ha provato a difendersi con tono pacato: “Io mi sento un uomo medio, non sono uno che eccelle in tante cose, vivo una vita da uomo medio”. Una dichiarazione che non ha smorzato le polemiche ma ha invece alimentato ulteriormente il dibattito.

A questo punto è intervenuta Rossella Erra, visibilmente contrariata dall’atteggiamento della giuria: “Incoraggiatelo, l’avete ucciso, non si può dire uomo medio a un professionista del genere”. Le sue parole hanno raccolto applausi dal pubblico, che ha percepito il giudizio di Lucarelli come eccessivamente severo.

Matano cerca l’equilibrio, il pubblico non ci sta

La discussione è stata infine moderata dal conduttore Alberto Matano, che ha difeso la libertà di giudizio della giuria pur riconoscendo la carriera e l’impegno di Convertini: “Nessuno qui mette in discussione il racconto di un uomo autentico, di un uomo che si è fatto carico di una famiglia. La giuria vuole dire di far vedere la grinta, un racconto inedito che non abbiamo di lui”.

Nonostante il tentativo di riportare la calma, la votazione ha sancito una vera e propria bocciatura: Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto hanno assegnato uno 0, portando Convertini a un totale di soli 10 punti. Una decisione che non ha trovato d’accordo il pubblico in sala, pronto forse a ribaltare il giudizio con il televoto nelle prossime puntate.

Lo scontro ha acceso la serata e messo in luce una frattura tra giuria e platea, con Convertini nel ruolo del bersaglio principale di critiche e difese appassionate.