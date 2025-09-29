Veronica vince 200mila euro a La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti non trattiene le lacrime

Una giovane operaia di Udine conquista il montepremi record di 200mila euro a La Ruota della Fortuna, commuovendo Gerry Scotti e Samira Lui in diretta.

La puntata del 28 settembre de La Ruota della Fortuna resterà tra le più memorabili della nuova edizione. La protagonista è Veronica, concorrente originaria di Ponteacco, in provincia di Udine, che ha trionfato al gioco finale portando a casa un premio di 200mila euro. Un traguardo che ha fatto esplodere la gioia in studio e che ha commosso anche il conduttore Gerry Scotti, incapace di trattenere le lacrime davanti all’entusiasmo della giovane vincitrice.

La vittoria di Veronica

Operaria in un’azienda specializzata in sistemi di misurazione laser, Veronica ha dimostrato sin dal primo turno grande determinazione e lucidità. Dopo aver battuto la campionessa in carica, ha conquistato l’accesso al gioco finale, trovandosi davanti un tabellone con tre definizioni legate al tema “gola”. Con sicurezza e prontezza, ha indovinato tutte le risposte: “Uno dei sette vizi capitali”, “Se arrossata può far male” e “Quella del Gran Canyon è gigantesca”. L’abilità dimostrata le ha permesso di aprire la busta che conteneva il montepremi massimo: 200mila euro.

La cifra, tra le più alte assegnate in questa edizione, ha lasciato senza parole non solo la concorrente, che ha immediatamente abbracciato il fidanzato presente in studio, ma anche l’intero pubblico. È stato proprio Gerry Scotti a leggere l’importo con la voce rotta dall’emozione: «Sono felice che sia capitato a una giovanissima operaia che viene a La Ruota della Fortuna a vincere 200mila euro». Le lacrime del conduttore hanno reso il momento ancora più intenso, con gli applausi scroscianti che hanno accompagnato l’annuncio.

L’emozione in studio

Non solo Scotti: anche la co-conduttrice Samira Lui si è lasciata coinvolgere dall’atmosfera commossa che ha avvolto lo studio. «Che emozione, se lo merita davvero», ha detto guardando la concorrente tra gli applausi. Subito dopo, il conduttore ha voluto sottolineare la bravura di Veronica, definendola «una delle più brave concorrenti viste finora». La giovane friulana, visibilmente emozionata, ha ringraziato e condiviso il momento con i propri cari, tra sorrisi, abbracci e lacrime di gioia.

Le vittorie che hanno fatto la storia

Quello di Veronica non è un caso isolato: negli ultimi mesi La Ruota della Fortuna ha regalato emozioni simili ad altri concorrenti. Lo scorso 21 settembre, Fabio aveva conquistato 100mila euro, lasciando commossi sia Scotti che Lui, che spesso non nascondono la loro sensibilità durante le puntate più intense. In un’altra occasione, era stata Barbara, la prima vincitrice assoluta di questa edizione, a portare a casa la macchina in palio. Ogni volta, la gioia condivisa tra conduttori, concorrenti e pubblico dimostra come il programma riesca ancora oggi a sorprendere e coinvolgere milioni di telespettatori.

Il successo di Veronica, con i suoi 200mila euro, resta però una delle pagine più significative di questa stagione. Un trionfo che ha emozionato lo studio e ha confermato come la fortuna, unita alla preparazione, possa trasformare una serata televisiva in un momento indimenticabile.