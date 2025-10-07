Le rubano la borsa in centro, anziana si sente male e muore

Giovanna Trovò, 79 anni, è deceduta dopo essere stata derubata della borsa in pieno centro a Conselve. I carabinieri indagano, acquisite le immagini delle telecamere.

Il furto in centro e il malore

La tragedia è avvenuta venerdì pomeriggio a Conselve, in provincia di Padova. Giovanna Trovò, 79 anni, si era seduta su una panchina per riposare quando è stata avvicinata da un uomo che, con la scusa di chiedere informazioni, le ha rivolto la parola. Nel frattempo un complice le ha sottratto la borsa senza che l’anziana se ne accorgesse immediatamente.

Poco dopo la donna ha realizzato di essere stata derubata e ha chiesto aiuto ai passanti. È stata accolta in un negozio vicino, dove la titolare le ha offerto un bicchiere d’acqua e si è proposta di accompagnarla a casa. Nonostante lo shock, l’anziana è riuscita a raggiungere la propria abitazione.

Il decesso dopo lo shock

Giunta a casa, la donna ha appreso che la borsa era stata ritrovata, con la sola sottrazione di 50 euro dal portafogli. Poco dopo, però, ha accusato un malore improvviso. Allertato il 118, i sanitari hanno tentato di rianimarla, ma per Giovanna Trovò non c’è stato nulla da fare: è deceduta poco dopo.

L’anziana era molto conosciuta in città, madre di quattro figli, indipendente nonostante alcuni problemi di salute legati all’età. La notizia della sua morte ha scosso profondamente la cittadinanza.

Le indagini e i sospetti

I familiari hanno sporto denuncia ai carabinieri di Conselve, che hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Nei video si vedono chiaramente due persone avvicinarsi all’anziana e sottrarle la borsa.

I sospetti si concentrano su due individui già noti e riconoscibili anche per l’atteggiamento sospetto mostrato in altre occasioni. Le forze dell’ordine stanno ora lavorando per identificarli e chiarire tutti i dettagli della vicenda.