Nataly Ospina difende il suo amore per Ezio Greggio: “Non sto con lui per soldi”

Le accuse degli haters e la replica di Nataly

Ospite del programma televisivo La Volta Buona, la food blogger Nataly Ospina ha raccontato senza filtri la sua storia d’amore con Ezio Greggio, conduttore storico di Striscia la Notizia. Una relazione che continua a far discutere a causa dei 35 anni di differenza tra i due. La giovane, originaria della Colombia, ha spiegato come non sia semplice affrontare quotidianamente i pregiudizi legati alla sua storia con uno dei volti più noti della televisione italiana.

«Mi chiamano malata di fama, dicono che sto insieme a lui solo per i soldi», ha dichiarato durante l’intervista. Critiche che, negli anni, sono diventate una costante per la 30enne, ma che oggi non sembrano più scalfirla: «Non è vero amore, dicono. Ma io ci sono abituata, perché già prima di conoscere Ezio lavoravo sui social. Queste cose non mi toccano più come prima».

Una storia iniziata nel 2018

La relazione tra Nataly Ospina e Ezio Greggio è diventata pubblica nel 2018, quando furono fotografati insieme durante una vacanza a Montecarlo. Da quel momento la coppia ha smesso di nascondersi, mostrandosi in pubblico durante eventi e serate mondane. Nonostante le voci critiche, tra loro la sintonia è sempre stata evidente.

Quest’anno la coppia ha deciso di compiere un passo importante: la convivenza. «Siamo andati a convivere praticamente subito e la mia vita è cambiata», ha raccontato Nataly. «È la prima volta che sto con un uomo così tanto più grande di me. Mia mamma non ci poteva credere, conosceva Ezio, ma ci sono davvero tanti anni di differenza».

Per la food blogger si tratta di una scelta che ha trasformato il quotidiano, ma che ha rafforzato ulteriormente il legame con il compagno.

Greggio tra carriera e vita privata

A 70 anni, Ezio Greggio resta uno dei volti più amati e riconoscibili della televisione italiana. Attore comico, presentatore e protagonista di una carriera che dura da oltre quattro decenni, Greggio ha alle spalle una lunga relazione con Simona Gobbi, durata vent’anni. Dopo quella separazione, la sua vita sentimentale ha trovato stabilità accanto a Nataly Ospina, con cui divide il tempo tra l’Italia e Montecarlo.

Se da un lato le critiche sui social non sembrano placarsi, dall’altro la coppia ha scelto di concentrarsi sulla propria felicità. «Ormai so che fanno parte del gioco», ha ribadito Nataly, mostrando una maturità acquisita grazie all’esperienza: «L’importante è sapere chi sei e cosa provi. Io ed Ezio siamo felici, e questo basta».