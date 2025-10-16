Vittorio Feltri attacca la sinistra e l’Occidente, accusandoli di cedere all’islamismo radicale. “Non serve un attentato, basta una votazione per distruggerci”.

Strage Verona, Feltri “Ai tre carabinieri caduti vanno il mio onore. Chi li ha uccisi, deve andare l’ergastolo”

Secondo Vittorio Feltri l’agguato a Castel D’Azzano è premeditato: una degenerazione culturale che trasforma la divisa in un bersaglio.

Il gesto: un agguato programmato

La scena descritta a Castel D’Azzano non è stata un episodio casuale ma, secondo Vittorio Feltri, «un attentato. Un agguato. Una strage premeditata e voluta contro carabinieri che stavano soltanto eseguendo il loro dovere in uno stabile occupato abusivamente.» È questo il nodo che apre la ricostruzione: la premeditazione. Se la violenza non è più frutto dell’improvvisazione ma di una scelta consapevole, cambia la natura dell’evento e la misura della risposta necessaria. Feltri denuncia un’escalation di «odio, rabbia, violenza nei confronti delle forze dell’ordine», un clima che ha progressivamente ridotto la reverenza verso chi garantisce l’ordine pubblico, fino a rendere la divisa un bersaglio. Quel dettaglio — la volontà di colpire persone in servizio — è il colpo d’avvio dell’articolo: non un incidente, ma un atto con responsabilità precise.

La tesi: delegittimazione e retoriche che legittimano

Nel ragionamento di Feltri la responsabilità non è solo individuale; è culturale e politica. Da anni, sostiene, sarebbe cresciuta una narrazione che ha sdoganato l’occupazione abusiva, celebrandola come diritto e trasformando l’occupante in una vittima sacralizzata contro il «cattivo carabiniere». Secondo questa lettura, si è costruito «il mito del povero disgraziato contro il cattivo carabiniere», una retorica che deprime il riconoscimento della funzione pubblica e alimenta la delegittimazione morale prima ancora della violenza fisica. A questo sostrato si sommano cortei in cui si lanciano oggetti contro le forze dell’ordine, piazze con passamontagna e simboli internazionali e, denuncia Feltri, una risposta politica che spesso preferisce indagini e commissioni a un sostegno netto agli agenti. Il risultato — avverte — è un terreno dove l’aggressione diventa possibile, persino prevedibile.

L’appello: difendere lo Stato e chi lo rappresenta

Il messaggio centrale che emerge è netto: bisogna invertire la tendenza culturale che trasforma il rispetto per lo Stato in sospetto. Feltri rivolge un monito ai giovani e alle famiglie: l’Italia ha bisogno di «giovani coraggiosi», ma questi giovani non devono entrare in un contesto che li espone a diventare bersagli. Chiede inoltre rigore nelle pene per chi compie atti così efferati: «Ai tre carabinieri caduti vanno il mio onore, il mio dolore e il mio rispetto. A chi li ha uccisi, deve andare l’ergastolo.» Il richiamo è a una maggiore responsabilità collettiva: non rimanere in silenzio, non normalizzare la violenza e riaffermare che non esiste diritto all’illegalità. L’ultima osservazione è documentale: l’accaduto a Castel D’Azzano viene indicato come episodio con movente e contesto, e richiede, secondo l’analisi proposta, risposte giudiziarie e culturali chiare.

