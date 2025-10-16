Sondaggi 2025, Meloni vola, Schlein e Conte frenano, bene Lega e FI

Il nuovo sondaggio Demopolis mostra Fratelli d’Italia stabile al 30,2%, con Giorgia Meloni saldamente in testa e il Pd di Elly Schlein fermo al 23%.

Meloni in testa, Schlein insegue a distanza

Durante l’ultima puntata di Otto e Mezzo, andata in onda martedì 14 ottobre su La7, la conduttrice Lilli Gruber ha mostrato in diretta l’ultimo sondaggio politico realizzato dall’Istituto Demopolis, che fotografa con precisione i rapporti di forza tra i principali partiti italiani. Il dato più evidente è il consolidamento del consenso intorno a Fratelli d’Italia, che con il 30,2% delle preferenze si conferma nettamente il primo partito italiano. A distanza significativa, il Partito Democratico di Elly Schlein si ferma al 23%, mostrando un divario di oltre sette punti rispetto alla formazione guidata da Giorgia Meloni. Nel servizio curato da Paolo Pagliaro, si evidenzia come la premier riesca a mantenere un consenso stabile anche dopo mesi di governo, mentre il presunto “campo largo” fatica a imporsi come reale alternativa.

Centrodestra compatto, campo largo in difficoltà

La rilevazione Demopolis, presentata in esclusiva da Otto e Mezzo, sottolinea anche la tenuta complessiva della coalizione di centrodestra. Oltre a Fratelli d’Italia, la Lega di Matteo Salvini si attesta all’8,5%, mentre Forza Italia, sotto la guida di Antonio Tajani, raccoglie l’8,8%. Numeri che, sommati, descrivono una maggioranza ancora ampiamente solida e competitiva. All’opposizione, invece, il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte si ferma al 12,4%, un dato che conferma le difficoltà del partito nel recuperare terreno e superare la soglia psicologica del 15%. L’alleanza tra progressisti e pentastellati, auspicata da più parti, resta dunque un progetto fragile e distante dai livelli di consenso necessari per contendere la leadership al centrodestra.

Piccoli partiti, poche sorprese

Nel panorama delle forze minori, Alleanza Verdi-Sinistra si mantiene al 6,7%, sostenuta dal voto ambientalista e da un elettorato sensibile ai temi sociali. Più in basso le forze centriste: Azione di Carlo Calenda si ferma al 2,8%, mentre Italia Viva di Matteo Renzi si attesta al 2,5%, confermando la persistente difficoltà del centro liberale nel trovare spazio politico. In conclusione, il sondaggio di Demopolis presentato a Otto e Mezzo fotografa un’Italia politica divisa ma con equilibri relativamente stabili: Giorgia Meloni continua a dominare la scena, mentre Elly Schlein e Giuseppe Conte cercano ancora la formula giusta per ridurre il distacco.

