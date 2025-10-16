Bufera Juventus: la Uefa indaga sui conti bianconeri

Il club bianconero nel giorno del nuovo CdA riceve la notifica di un procedimento per possibile violazione del Fair Play Finanziario.

Indagine Uefa sul triennio 2022-2025

Nel giorno in cui la Juventus si prepara a presentare il nuovo Consiglio di Amministrazione, arriva una notizia che scuote l’ambiente bianconero. La Uefa ha comunicato ufficialmente l’apertura di un procedimento per un possibile sforamento dei parametri previsti dal Fair Play Finanziario, con riferimento al triennio che va dal 2022/2023 al 2024/2025.

L’indagine rientra nei controlli di routine effettuati dall’organo di governo del calcio europeo, ma nel caso dei bianconeri potrebbe avere conseguenze significative, sia a livello sportivo che economico. La segnalazione riguarda in particolare la cosiddetta “Football Earning Rule”, uno dei criteri centrali nel sistema di controllo dei bilanci dei club che partecipano alle competizioni continentali.

La nota ufficiale del club bianconero

Attraverso un comunicato diffuso nella giornata del 18 settembre, la Juventus ha confermato di aver ricevuto la comunicazione dalla Uefa. “Con riferimento al parametro della Football Earning Rule, in data 18 settembre, come d’uso in situazioni analoghe per le società partecipanti alle competizioni Uefa, il Gruppo ha ricevuto da Uefa la comunicazione di apertura di un procedimento per il potenziale sforamento dello stesso per il triennio 2022/2023–2024/2025”.

Il club precisa che si tratta di una procedura standard e che collaborerà con gli organi di controllo per fornire tutta la documentazione necessaria. Tuttavia, la notizia arriva in un momento delicato, coincidente con l’annuncio del nuovo CdA e con una fase di ristrutturazione interna che mira a consolidare la situazione economica dopo le vicende giudiziarie e finanziarie degli ultimi anni.

Possibili scenari e impatti per la Juventus

L’apertura del procedimento da parte della Uefa non implica automaticamente una sanzione, ma potrebbe portare a diverse conseguenze a seconda dell’esito dell’indagine. In passato, violazioni del Fair Play Finanziario hanno comportato ammende, limitazioni nella rosa per le competizioni europee o, nei casi più gravi, esclusioni temporanee.

Per la Juventus, che punta a ritrovare stabilità e competitività anche a livello internazionale, l’esito del controllo sarà cruciale. Gli inquirenti Uefa analizzeranno i bilanci e le voci di spesa del club nel triennio considerato, verificando la conformità ai parametri richiesti. Da Torino trapela la volontà di mantenere un atteggiamento collaborativo e trasparente, convinti di poter chiarire ogni aspetto contestato.

La dirigenza, nel frattempo, prosegue il lavoro di risanamento e rilancio, con l’obiettivo di riportare la Juventus ai vertici europei, sia dentro che fuori dal campo.