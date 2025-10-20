Bari, Japigia piange Alessandro Del Core morto in moto, il quartiere si mobilita: “Aiutiamo mamma Piera”

Il quartiere di Bari si stringe attorno alla famiglia Del Core dopo la morte del giovane Alessandro, vittima di un incidente in moto. Avviata una raccolta fondi.
Dolore e commozione nel quartiere di Japigia, a Bari, dove l’intera zona è in lutto per la morte di Alessandro Del Core, il giovane deceduto a seguito di un tragico incidente in moto avvenuto ieri. La notizia ha sconvolto non solo amici e conoscenti, ma anche la scuola che aveva frequentato, l’istituto comprensivo San Francesco, dove il fratello del ragazzo è tuttora alunno.

L’iniziativa del Comitato dei genitori per sostenere la famiglia

Il dramma di Alessandro ha spinto il Comitato dei Genitori Japigia1-Verga, insieme alla scuola e a numerose famiglie del quartiere, a promuovere una raccolta fondi per aiutare la madre del ragazzo, Piera, in questo momento di immenso dolore. L’obiettivo è sostenere la donna nelle spese immediate e offrirle un segno tangibile di vicinanza.
Chiunque volesse contribuire – fanno sapere i promotori – può rivolgersi alla propria rappresentante di classe oppure effettuare un bonifico all’Iban IT43Y0542404004000001004091 intestato a Comitato dei Genitori Japigia1-Verga, con causale ‘donazione in memoria di Alessandro Del Core’.
Un gesto di solidarietà che, come spiegano dalla scuola, vuole unire tutta la rete di genitori e insegnanti nel nome dell’amore e della memoria di un ragazzo la cui vita è stata spezzata troppo presto.

Il cordoglio dell’istituto comprensivo San Francesco

Profondo il dolore tra gli insegnanti e i compagni di scuola di Alessandro, che ricordano il ragazzo come solare, educato e appassionato di motori. L’istituto ha espresso pubblicamente la propria vicinanza alla famiglia, con parole cariche di affetto e dolore: “Siamo certi che anche questa volta il grande cuore della nostra scuola saprà farsi sentire per aiutare chi è in difficoltà. Il nostro abbraccio a tutti coloro che si sono visti strappare via questa giovane vita, riposa in pace Alessandro e veglia sui tuoi cari da lassù.
Un messaggio che ha toccato profondamente il quartiere, dove in tanti conoscevano la famiglia Del Core e hanno voluto partecipare al dolore con fiori, messaggi e gesti di vicinanza. Nelle chat dei genitori e sui social si moltiplicano i post di cordoglio, segno di quanto la tragedia abbia scosso l’intera zona.

Japigia in silenzio: un quartiere ferito si mobilita

Nel rione Japigia, dove Alessandro Del Core viveva con la madre, l’atmosfera è di profonda tristezza. Le saracinesche dei negozi di quartiere si sono abbassate in segno di lutto e molti residenti hanno voluto partecipare alle iniziative di solidarietà. Anche alcune parrocchie e associazioni locali si sono attivate per sostenere la raccolta fondi, mentre i compagni di classe del fratello stanno preparando un messaggio collettivo da consegnare alla famiglia.
“Era un ragazzo gentile e riservato, sempre con il sorriso. Tutti qui lo conoscevano e gli volevano bene”, racconta una vicina di casa.
Il quartiere, oggi, si stringe attorno a Piera, che affronta il dolore più grande: quello di una madre che ha perso un figlio. La speranza dei promotori è che la solidarietà, ancora una volta, possa essere un abbraccio concreto per aiutarla a superare questo momento drammatico.

