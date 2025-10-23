Una battuta di troppo a This is me, Silvia Toffanin: “Ti querelo”

Nel programma condotto da Amadeus, l’attore Vincenzo De Lucia imita Silvia Toffanin con ironia tagliente. La conduttrice, sorridendo, risponde: “Credo che la querelerò”.

Vincenzo De Lucia e l’irresistibile parodia della conduttrice

Durante la puntata di This is me andata in onda il 22 ottobre, uno dei momenti più commentati è stato l’ingresso in scena di Vincenzo De Lucia nei panni di Silvia Toffanin. L’attore, noto per le sue imitazioni pungenti e al tempo stesso eleganti, ha portato sul palco una versione esagerata della conduttrice di Verissimo, presentandosi come “Piersilvia” e ironizzando con garbo sulla sua nota sensibilità e sul legame con Piersilvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset.

La gag è iniziata con toni leggeri, ma ha rapidamente conquistato il pubblico grazie a una serie di battute che hanno colpito nel segno. De Lucia ha scherzato sui tratti distintivi della Toffanin, in particolare sulla sua “lacrima facile”: “Cosa faccio prima di dormire e appena mi sveglio? Mi commuovo”, ha detto imitando il tono dolce e pacato della conduttrice.

Il botta e risposta con Amadeus e la reazione della conduttrice

A fare da mediatore tra i due protagonisti della scena è stato Amadeus, che con le sue domande ha alimentato il ritmo comico dello sketch. Alla richiesta di raccontare i propri hobby, la vera Toffanin ha risposto “il pilates”, mentre De Lucia, nei panni della “finta Silvia”, ha replicato: “A me piacciono i bei tramonti, gli studi televisivi, leggere le cause di Forum e portare il Gabibbo a fare i suoi bisogni”.

Tra risate e applausi, la parodia ha toccato anche la sfera personale, quando Amadeus ha chiesto quale fosse la prima cosa che i due fanno al mattino. “Mi lavo i denti”, ha detto la conduttrice, a cui De Lucia ha risposto: “Mi commuovo, e mentre dormo sogno di commuovermi”.

La battuta che scatena il pubblico

Il momento più esilarante è arrivato alla domanda finale, dedicata alla vita sentimentale. “Felice”, ha detto Silvia Toffanin, riferendosi alla sua relazione con Piersilvio Berlusconi. È stato allora che De Lucia ha lanciato la battuta che ha infiammato il pubblico e i social: “Contratto di rete a tempo indeterminato”.

La frase, pronunciata con il sorriso e un tono volutamente ironico, ha scatenato un’ovazione in studio. La conduttrice ha reagito con autoironia, concludendo il siparietto con una battuta che ha strappato ulteriori risate: “Credo che la querelerò”.

L’episodio, diventato virale in poche ore, ha confermato ancora una volta il talento di Vincenzo De Lucia nel saper unire imitazione e intrattenimento, mantenendo sempre una sottile eleganza anche nelle provocazioni più audaci.