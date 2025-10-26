Fedez sparava zero su Chiara Ferragni: “Del suo lavoro non ne capisce granché”

Nel suo nuovo libro il rapper racconta la fine del matrimonio, il tradimento e i difficili rapporti familiari. “Le auguro un futuro luminoso, ma siamo diversi”.

Un racconto senza filtri sulla fine dei Ferragnez

Nel suo nuovo libro “L’acqua è più profonda di come sembra da sopra”, pubblicato da Mondadori, Fedez torna a parlare del suo matrimonio con Chiara Ferragni, concluso più di un anno fa. Un racconto schietto, intimo e spesso crudo, che ripercorre i momenti più intensi e controversi della coppia più seguita d’Italia, dai primi anni insieme fino alla separazione. “Chiara per me è stata un’allucinazione collettiva, e probabilmente io lo sono stato per lei”, scrive il rapper, spiegando come la loro relazione sia stata la fusione di due mondi destinati a scontrarsi: “Siamo due estremi che per un certo momento si sono integrati perfettamente”. Nel libro, Federico Lucia descrive una storia fatta di amore, fragilità e incompatibilità crescenti: “Le auguro un futuro luminoso, ma ho dubbi sul suo lavoro. Eravamo mondi diversi destinati a tornare lontani”.

Dal successo alla crisi: “Eravamo due isole che si allontanavano”

Fedez ripercorre nel dettaglio i capitoli più difficili della loro storia, dal tumore affrontato insieme al “Pandoro Gate”, fino alla crisi esplosa dopo il Festival di Sanremo 2023 e la rottura definitiva del 2024. Racconta di un legame che con il tempo si è logorato tra differenze di carattere e visione della vita: “Cose, persone, eventi che avevo sempre sopportato per Chiara ora mi diventavano insostenibili. Eravamo due isole che si stavano allontanando irreversibilmente l’una dall’altra”. Nelle sue pagine, il rapper non risparmia critiche ai rapporti con la famiglia dell’ex moglie e ai suoi collaboratori: “I rapporti tra le nostre famiglie sono sempre stati pessimi. Alcuni dei suoi amici vivevano della luce riflessa di Chiara. Non li guardavo nemmeno in faccia, li trovavo insopportabilmente noiosi”.

Il caso Pandoro e la rottura definitiva

Il punto di non ritorno arriva con lo scandalo del “Pandoro Gate”, che travolge l’imprenditrice digitale a fine 2023. “Non sapevo niente fino a quando a Chiara non hanno rifilato quella multa da un milione di euro. Mi sono svegliato con lei in lacrime accanto e ho scoperto insieme al mondo quello che stava succedendo”, scrive Fedez. Racconta di averle consigliato di devolvere la somma in beneficenza e di non pubblicare il messaggio di scuse, definito poi come “errore di comunicazione”. Ma ammette: “Io non avevo voce in capitolo. Ero fuori dal gioco”.

Il libro affronta anche il tradimento con Angelica Montini, che il rapper non nega: “Lei pensa che la tradisco e io non mi metto nemmeno a discuterne, sapevo che aveva ragione”. Descrive Angelica come “una storia senza luci puntate, senza il circo intorno”, un sentimento nato prima del matrimonio ma mai completamente vissuto.

“Con Chiara volevo costruire, con lei sognare”

La separazione definitiva arriva nel marzo 2024, dopo una lite che porta Chiara Ferragni a cacciare Fedez di casa. “Da quel momento le ho vietato di pubblicare foto dei bambini, perché qualcuno del suo entourage era disposto a sacrificare il loro bene pur di proteggere la sua immagine”, scrive. Oggi il rapper vive altrove ma continua a vedere regolarmente i figli, mentre ha ritrovato serenità accanto a Giulia Honegger. Nonostante tutto, non rinnega il passato: “Il sentimento per Chiara era reale. Quello per Angelica era diverso. Con Chiara volevo costruire. Con lei volevo sognare”.