Carolyn Smith commuove tutti a Ballando: “Ho ripreso le cure oncologiche”

”L’annuncio emozionante della coreografa in diretta ha commosso il pubblico e acceso i riflettori sull’importanza della prevenzione oncologica.

Un messaggio carico di coraggio in diretta

Momento di grande emozione a “Ballando con le stelle”. Nel corso della puntata andata in onda sabato 25 ottobre, la coreografa e presidente di giuria Carolyn Smith ha scelto di condividere con il pubblico un aggiornamento delicato sulla sua salute. «Ho dovuto purtroppo cominciare di nuovo il mio percorso oncologico. Voglio lanciare un messaggio a tutti: dovete fare prevenzione e controlli, non auguro a nessuno di vivere questo viaggio. Il mio è lungo, sono dieci anni e non ne esco fuori». Con queste parole, pronunciate con la consueta compostezza e determinazione, la giurata ha lasciato il pubblico in silenzio e commozione. Prima ancora dell’inizio della gara, la Smith ha scelto di rivolgere un appello sincero, ricordando quanto la prevenzione resti l’arma più efficace nella lotta contro il cancro.

Il sostegno di Milly Carlucci e l’abbraccio del pubblico

La decisione di condividere pubblicamente il nuovo capitolo della sua battaglia è arrivata con una semplice richiesta alla conduttrice Milly Carlucci: «Se mi permetti, vorrei dire una cosa». Un momento breve ma intenso, che ha interrotto il ritmo del programma e riempito lo studio di emozione. La risposta della Carlucci non si è fatta attendere: «Tu sei un esempio di forza, noi siamo con te». Parole che hanno raccolto l’applauso del pubblico in sala e dei telespettatori a casa, testimoni di una scena che ha superato il confine dell’intrattenimento per trasformarsi in un messaggio di vita.

Una lotta che dura da dieci anni

Non è la prima volta che Carolyn Smith parla apertamente della sua malattia. Da dieci anni affronta il tumore con determinazione e serenità, diventando un punto di riferimento per chi vive situazioni simili. Negli anni, la coreografa ha scelto di raccontare con sincerità le fasi del suo percorso, trasformando la sua esperienza personale in un’occasione di sensibilizzazione. Anche questa volta, davanti alle telecamere di uno dei programmi più seguiti della televisione italiana, ha ribadito il suo messaggio: «Fate prevenzione». Un invito semplice ma potente, capace di scuotere e di ricordare quanto sia importante non rimandare mai i controlli.

Il momento televisivo si è chiuso con un lungo applauso, mentre la Smith ha ringraziato visibilmente emozionata.