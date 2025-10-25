Sardegna, fulmine colpisce magazzino: 67enne muore mentre fa la doccia

La vittima, Fernando Pirosu, era sotto la doccia in un magazzino agricolo quando un fulmine ha colpito l’edificio. Inutili i soccorsi.

Fulmine fatale durante il temporale nel Sulcis Iglesiente

Tragedia nel Sulcis Iglesiente, in Sardegna, dove un uomo di 67 anni, Fernando Pirosu, originario di Teulada ma residente a Sant’Anna Arresi, è morto dopo essere stato folgorato da un fulmine durante un violento temporale che ha colpito la zona mercoledì pomeriggio.

Secondo quanto riportato da L’Unione Sarda, l’uomo si trovava nel suo ovile per controllare il bestiame, come faceva abitualmente. Al momento dell’incidente, stava facendo la doccia all’interno di un magazzino adibito a deposito agricolo, quando un fulmine si è abbattuto sull’edificio, scaricando una potente scossa elettrica che lo ha colpito in pieno.

Inutili i soccorsi: l’uomo trovato senza vita dai familiari

A dare l’allarme sono stati i familiari, preoccupati perché il 67enne non era rientrato a casa come previsto. Raggiunto l’ovile, hanno trovato Fernando Pirosu privo di vita e hanno subito allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti il 118, i carabinieri e i vigili del fuoco, ma per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare. La scarica elettrica sprigionata dal fulmine non gli ha lasciato scampo.

Gli accertamenti preliminari hanno confermato che la scossa è partita dal tetto del magazzino, dove si è abbattuto il fulmine, per poi diffondersi attraverso l’impianto elettrico e le tubature, colpendo il 67enne mentre si trovava sotto la doccia.

Il cordoglio del sindaco: “Una tragedia che ha sconvolto tutti”

La notizia della morte di Fernando Pirosu ha profondamente scosso la piccola comunità di Sant’Anna Arresi, dove l’uomo era molto conosciuto. Il sindaco Paolo Dessì ha espresso il dolore dell’intero paese: “La nostra comunità è davvero scossa da questa tragedia. Ci stringiamo alla compagna e alla figlia”.

Nel Sulcis, nelle stesse ore, il maltempo ha causato numerosi disagi e temporali di forte intensità, con fulmini che hanno colpito diverse aree rurali. Gli esperti ricordano l’importanza di prestare la massima attenzione durante i temporali, evitando di usare docce, telefoni o elettrodomestici collegati alla rete elettrica in presenza di scariche atmosferiche.