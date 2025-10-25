Roma, shock all’Infernetto: giornalista finisce in ospedale dopo aver trovato vetri nelle lasagne

Barbara Castellani denuncia l’accaduto sui social: “Un pezzo di vetro è nel mio intestino, rischio un’emorragia interna”. L’Asl e i carabinieri indagano.

Il pranzo con la figlia e la scoperta choc

Una domenica qualunque si è trasformata in un incubo per Barbara Castellani, giornalista e promoter romana, che ha raccontato sui social di essere finita in ospedale dopo aver ingerito pezzi di vetro contenuti in una porzione di lasagne acquistata in una rosticceria del quartiere Infernetto, a Roma.

La donna, 52 anni, stava pranzando insieme alla figlia 23enne quando ha fatto la terribile scoperta: “Ripiena di vetri!”, ha scritto su Facebook mostrando la foto della porzione. È stata proprio la figlia ad accorgersi per prima della presenza di corpi estranei nel cibo, allertando subito la madre. Entrambe sono corse al pronto soccorso dell’ospedale Grassi di Ostia, dove i medici hanno confermato la gravità della situazione.

Il ricovero e la denuncia: “Rischio un’emorragia interna”

“Sono ricoverata da due giorni e rischio un’emorragia interna. Il pezzo di vetro è ancora nel mio intestino”, ha denunciato la giornalista sui social. Dopo due tac e ore di osservazione, Castellani è tuttora ricoverata in condizioni stabili ma monitorata costantemente dai medici del Grassi, che valuteranno la necessità di un intervento chirurgico nelle prossime ore.

La donna ha poi aggiunto: “Come si fa a vendere un prodotto alimentare con i vetri dentro? Sono una cliente abituale di quel locale, non riesco a crederci”.

Castellani ha ringraziato il personale medico, i carabinieri e l’Asl per il tempestivo intervento, precisando di aver già sporto denuncia contro la rosticceria. I militari hanno immediatamente avviato i controlli sull’attività, mentre i tecnici dell’Asl stanno effettuando verifiche sui lotti di produzione per risalire alla possibile causa della contaminazione.

Indagini in corso sulla rosticceria

La vicenda ha scosso il quartiere dell’Infernetto, dove la rosticceria in questione è molto conosciuta. I carabinieri, su disposizione della Procura di Roma, hanno sequestrato campioni di alimenti e avviato accertamenti per stabilire se la presenza dei frammenti di vetro sia dovuta a una contaminazione accidentale o a una grave negligenza nella preparazione dei cibi.

Intanto, i cittadini che frequentano il locale sono stati invitati a segnalare eventuali episodi simili o disturbi dopo il consumo di prodotti acquistati negli ultimi giorni.

Barbara Castellani, ancora in ospedale, ha concluso il suo post con un appello alla prudenza: “Spero che la mia storia serva da monito. Oggi sono viva per miracolo”.