Roma, schianto mortale in via Cristoforo Colombo: muore una ragazza di 20 anni, tre feriti gravi, ipotesi gara di velocità

Tragedia nella capitale: due auto si scontrano nella notte in piazza dei Navigatori. La giovane passeggera della Mini Cooper è morta sul colpo.

Lo schianto nella notte all’altezza di piazza dei Navigatori

Una ragazza di 20 anni è morta e altri tre giovani sono rimasti feriti in un drammatico incidente stradale avvenuto nella serata di giovedì 24 ottobre a Roma, lungo via Cristoforo Colombo, all’altezza di piazza dei Navigatori, nel quartiere Ostiense.

L’impatto, violentissimo, ha coinvolto due auto – una Mini Cooper e una Bmw – e secondo le prime ricostruzioni potrebbe essere stato causato da una gara di velocità. Erano circa le 22 quando le due vetture si sono scontrate, finendo contro un albero. L’urto è stato così forte da ridurre le carrozzerie a un groviglio di lamiere.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno dovuto lavorare a lungo per estrarre i feriti dalle auto accartocciate. I soccorritori del 118 hanno tentato di rianimare la giovane, ma per lei non c’è stato nulla da fare: è morta sul colpo.

La vittima era passeggera della Mini Cooper

Secondo quanto ricostruito finora, la vittima sedeva sul sedile del passeggero della Mini Cooper. Al volante c’era un’altra ragazza, ora ricoverata in condizioni disperate all’ospedale San Camillo. La Mini, dopo l’impatto con la Bmw, sarebbe finita contro un albero, distruggendosi completamente nella parte anteriore.

Dalla Bmw sono stati estratti due giovani: il conducente, di 22 anni, è in gravi condizioni, mentre il passeggero, 20enne, ha riportato solo alcune escoriazioni e ferite lievi. Entrambi sono stati trasportati d’urgenza in ospedale.

Ipotesi gara di velocità: indagini in corso

Le forze dell’ordine stanno indagando per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. L’ipotesi principale è che si sia trattato di una gara di velocità tra più auto lungo via Cristoforo Colombo, una delle arterie più trafficate della capitale.

Secondo alcuni testimoni, i conducenti coinvolti avrebbero proceduto a forte velocità poco prima dell’impatto. Dopo lo schianto, alcuni automobilisti si sarebbero allontanati prima dell’arrivo delle forze di polizia, che ora stanno raccogliendo filmati delle telecamere di sorveglianza per chiarire i movimenti delle vetture in quei minuti.