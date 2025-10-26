Sanremo 2026, Carlo Conti per il DopoFestival esclude De Martino e sceglie Savino, la reazione ironica dell’ex di Belen

Il direttore artistico annuncia a Milano la scelta inattesa per il dopo Festival e conferma Savino anche alla guida di speciali di Tale e Quale Show.

Savino al Dopofestival, escluso De Martino

Colpo di scena nella marcia d’avvicinamento al Festival di Sanremo 2026. Durante il Festival dello Spettacolo al Superstudio Più di Milano, Carlo Conti ha annunciato che sarà Nicola Savino a condurre il nuovo Dopofestival. La notizia è arrivata nel corso di un vivace scambio di battute con Stefano De Martino, presente all’incontro e indicato da molti come possibile candidato. “Il Dopofestival lo farà Nicola Savino”, ha dichiarato Conti, sciogliendo uno dei nodi più attesi della prossima edizione. La decisione, accolta con un applauso dal pubblico, segna il ritorno di Savino su Rai 1, dove aveva già condotto il Dopofestival nel 2016 insieme alla Gialappa’s Band e Ubaldo Pantani.

Il botta e risposta tra Conti e De Martino

Durante la presentazione, Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi, ha scherzato sul proprio futuro: «Ne devo pescare di pesci per arrivare a Sanremo, io faccio il tifo per Carlo». Il direttore artistico ha risposto con parole di stima, ma anche con un velato invito alla pazienza: «Sanremo va fatto quando uno se la sente e quando è sicuro. Non è tanto il condurlo, quanto la direzione artistica: fare delle scelte, arrivare pronti. E sono sicuro che Stefano ci arriverà». De Martino, con il suo consueto spirito ironico, ha replicato: «Io faccio il tifo per Carlo. Lui mi dice sempre che questo lavoro è una maratona, non ci si può permettere strappi. Io la maratona la sto facendo adesso. Sanremo sarebbe uno strappo, e nessuno si vuole strappare». Il siparietto ha strappato sorrisi e applausi, stemperando la tensione per un annuncio che in molti si aspettavano diverso.

Conti svela i primi dettagli del Festival 2026

Nel corso dell’incontro milanese, Carlo Conti ha anche rivelato alcune anticipazioni sul prossimo Festival di Sanremo, spiegando di essere ancora immerso nella selezione dei brani: «Non so se avremo una sola conduttrice, ora penso solo alle canzoni». Ha raccontato di aver suddiviso le proposte musicali in tre categorie simboliche: Paradiso, Purgatorio e Inferno. “Nel Paradiso ce ne sono circa quaranta molto buone. Alcune dovrò eliminarle, ma è un ottimo punto di partenza”, ha spiegato. Dopo la definizione della rosa dei brani, Conti completerà anche l’organizzazione del PrimaFestival e del Dopofestival, che torneranno centrali nella narrazione sanremese.

Il ritorno di Nicola Savino in Rai

Conduttore, autore e imitatore, Nicola Savino è una delle voci più riconoscibili della radio e della televisione italiane. Dopo un periodo a Sky, è tornato in Rai nel 2025 con il game show Freeze – Chi sta fermo vince! accanto a Rocío Muñoz Morales. A gennaio sarà inoltre protagonista di quattro puntate speciali di Tale e Quale Show. La sua nomina alla guida del Dopofestival segna un nuovo capitolo della collaborazione con Carlo Conti, che lo considera “uno dei professionisti più versatili e brillanti della televisione italiana”.