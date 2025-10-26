Ballando, volano stracci tra la Lucarelli e la d’Urso, Selvaggia: “Stasera sei diventata la Tv trash che hai sempre fatto”

Botta e risposta acceso tra la conduttrice e la giurata dopo l’accusa di favoritismo verso Francesca Fialdini. “Sei diventata la Tv trash che hai sempre fatto”, replica Lucarelli.

Alta tensione in diretta tra D’Urso e Lucarelli

Serata esplosiva a Ballando con le Stelle, dove la puntata si è trasformata in un duello verbale tra Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli. Tutto è iniziato dopo l’esibizione della D’Urso insieme al ballerino Pasquale La Rocca, quando Ivan Zazzaroni ha commentato la performance sottolineando la complessità della coreografia: “Credo che Pasquale abbia preteso tanto da Barbara questa sera, forse hai rischiato un po’ troppo”. Sulla stessa linea anche Fabio Canino, che ha criticato l’impostazione del maestro: “Si sta comportando da ballerino star, i ritmi erano troppo elevati”.

A scatenare però il momento di tensione è stato Matteo Addino, giudice del popolo, che ha accusato la giuria di favorire Francesca Fialdini. A quel punto Barbara D’Urso ha deciso di intervenire in difesa propria e degli altri concorrenti: “Nel mio concetto di giuria, un giurato non dovrebbe già dire adesso su chi punta per la vittoria”, ha dichiarato, riferendosi chiaramente alla Lucarelli.

Lucarelli replica: “Tu sei la Tv trash che hai sempre fatto”

La risposta di Selvaggia Lucarelli non si è fatta attendere, e il tono si è acceso in pochi istanti. “Ma davvero stai rosicando a questi livelli?”, ha replicato la giurata, negando di aver mai espresso un tifo personale per Francesca Fialdini. “Non ho mai detto che tifo per lei, ho solo risposto a una domanda a Tv Talk: ho detto che punto su di lei, non che ho una preferenza”, ha precisato. Poi, la stoccata finale: “Io non voglio litigare, ma sei diventata la Tv trash che hai sempre fatto”.

Un botta e risposta tagliente, che ha riportato a galla le tensioni già emerse tra le due nella scorsa puntata, quando la Lucarelli aveva accusato la D’Urso di “non fare abbastanza show”. Anche stavolta il confronto ha infiammato lo studio, dividendo pubblico e giuria.

La D’Urso convince comunque la giuria

Nonostante il confronto acceso, la performance di Barbara D’Urso ha ottenuto buoni riscontri. I giudici, dopo il momento di tensione, si sono espressi assegnando un totale di 37 punti, tra cui un 6 proprio da Selvaggia Lucarelli. La conduttrice ha incassato il voto con un sorriso ironico, mentre il pubblico ha applaudito a lungo la sua esibizione.

Il clima resta teso tra le due protagoniste, e tutto lascia pensare che il loro confronto sarà uno dei temi più discussi delle prossime puntate.