“Ti sei fatta ingravidare dall’uomo giusto”, Elisabetta Gregoraci umiliata sui social, ma la sua risposta zittisce tutti

L’ex moglie di Flavio Briatore replica con fermezza a un commento offensivo apparso sotto le immagini del suo viaggio a New York con il figlio Nathan Falco.

Vacanza a New York e scoppia l’odio social

Una vacanza madre e figlio si è trasformata in un’ondata di commenti velenosi. Elisabetta Gregoraci, in viaggio a New York con il figlio Nathan Falco, ha condiviso su Instagram una serie di scatti che la ritraggono davanti al ponte di Brooklyn, tra le strade di Central Park e in ristoranti di lusso. “I nostri giorni insieme mi fanno bene al cuore”, ha scritto nella didascalia. Le immagini, eleganti e sorridenti, hanno però attirato anche l’odio di alcuni utenti, che hanno preso di mira la conduttrice con commenti denigratori. “Piena di soldi e zero classe”, “Maniaca nel far vedere la sua ricchezza acquisita”, “Senza Briatore e i suoi soldi non saresti nessuno”, sono solo alcune delle frasi apparse sotto il post.

Tra le tante offese, una in particolare ha scatenato la reazione della showgirl: “Quando ti fai ingravidare dall’uomo giusto ti cambia la vita”. Una frase velenosa, che ha toccato un nervo scoperto e spinto la Gregoraci a rispondere direttamente, difendendo la propria storia personale e il rapporto con l’ex marito Flavio Briatore, padre di Nathan.

La replica di Elisabetta Gregoraci: “Ma come parla!”

Di fronte a quell’attacco, Elisabetta Gregoraci ha deciso di non restare in silenzio. Con tono fermo ma composto, ha replicato: “Ingravidare? Ma come parla! Noi siamo stati insieme 13 anni e molti di più”. Un commento breve ma diretto, che ha voluto ristabilire la verità sul suo passato sentimentale, ricordando che con Briatore ha condiviso una relazione lunga e importante, ben lontana dall’immagine di una “scelta opportunistica” insinuata dagli haters.

La conduttrice, che ha più volte raccontato di mantenere un legame affettuoso e sereno con l’imprenditore, ha voluto ribadire pubblicamente che la loro storia è stata fondata su sentimenti autentici e su un rapporto di rispetto reciproco, non su interessi materiali.

Un messaggio di forza contro gli haters

Negli ultimi anni Elisabetta Gregoraci è diventata uno dei volti televisivi più seguiti, ma anche una delle figure più bersagliate dai social. Nonostante gli attacchi ricorrenti, la conduttrice continua a mostrarsi serena e determinata, scegliendo spesso di non rispondere alle provocazioni. In questo caso, però, ha voluto farsi sentire per difendere se stessa e la sua famiglia.

Il post, nel giro di poche ore, ha raccolto centinaia di messaggi di sostegno da parte dei fan, che hanno apprezzato la sua reazione elegante ma decisa. Ancora una volta, la Gregoraci ha scelto di rispondere con le parole, senza abbandonarsi al rancore, trasformando un commento offensivo in un messaggio di dignità e consapevolezza.