Ballando, Magnini si commuove: “Rosolino sempre sorridente ma combatte una battaglia silenziosa”, la gaffe di uno dei giurati che svela il motivo

Momenti di forte emozione nello show di Rai 1: il gesto di Filippo Magnini commuove lo studio e il pubblico scopre, per caso, cosa sta vivendo Massimiliano Rosolino.

Le lacrime di Magnini e il pensiero per Rosolino

Serata carica di emozione a Ballando con le Stelle, dove Filippo Magnini si è lasciato andare alle lacrime dopo la sua esibizione. L’ex campione di nuoto, visibilmente commosso, ha spiegato che la sua emozione non era legata alla performance, ma a un pensiero rivolto all’amico e collega Massimiliano Rosolino. “Affronta una battaglia silenziosa, anche se sembra sempre sorridente”, ha detto Magnini tra gli applausi del pubblico. Parole che hanno immediatamente acceso l’attenzione in studio, lasciando trapelare un velo di preoccupazione per il conduttore, da tempo assente dal programma.

Mentre Milly Carlucci ha voluto mandare un saluto affettuoso a Rosolino dalla sala delle stelle, un momento di distrazione ha reso la scena ancora più intensa: in sottofondo, i microfoni hanno catturato una frase sussurrata da uno dei giudici, che avrebbe accennato a un riferimento personale, aggiungendo: “Riguarda Natalia Titova”. Da lì, sui social, si è subito diffusa l’ipotesi che dietro la commozione di Magnini ci fosse un pensiero per la moglie di Rosolino.

La malattia di Natalia Titova

La ballerina Natalia Titova, conosciuta dal grande pubblico proprio grazie a Ballando con le Stelle, ha parlato in passato di una patologia che la accompagna sin da bambina. L’artista, di origini russe, soffre infatti di osteomielite, un’infiammazione delle ossa causata da un batterio. In un’intervista aveva spiegato: “Io ero una bambina molto piccola quando ho iniziato a ballare. Non sentivo dolore e per me non c’era problema nel ballare”. Nonostante la diagnosi, la Titova non ha mai rinunciato alla danza, trovando un equilibrio che le ha permesso di continuare la carriera con determinazione.

In una vecchia dichiarazione riportata da La Repubblica, la ballerina aveva raccontato: “Ho costruito senza saperlo un mio equilibrio fin da subito, per non sforzare troppo la gamba. Mia mamma era contraria perché sapeva che questo problema poteva interferire con il ballo, ma mio padre mi ha spinta a non mollare e a migliorarmi sempre. Convivo serenamente con questa condizione”.

Il legame tra Rosolino e Titova

Massimiliano Rosolino e Natalia Titova si erano conosciuti nel 2006 proprio durante Ballando con le Stelle, dove lui era concorrente e lei insegnante di danza. Da allora non si sono più separati, costruendo una solida storia d’amore e diventando genitori di due figlie. Il loro legame, nato davanti alle telecamere, è proseguito lontano dai riflettori, mantenendo sempre grande riservatezza.